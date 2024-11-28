Prof. Dr. Uyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini yorumladı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Ordumuza başta Balkan Harbi olmak üzere çok ağır bedeller ödeten siyaset virüsünün bulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. İttihatçılar ile itilafçılar arasındaki çekişme sebebiyle tarihimizin en büyük toprak kayıplarını yaşadık. Siyaset virüsünün bir orduyu içten içe nasıl zayıflattığını Balkan Savaşları’nda tecrübe ettik. Cumhuriyet tarihimiz boyunca da her 10 yılda bir tekrarlanan vesayet teşebbüslerinde ordumuzun nasıl bir girdaba sürüklendiğini, milletimizle nasıl karşı karşıya getirildiğini gördük” diyerek ihracı istenen teğmenleri hedef aldı.

KABUL ETMEDİLER

Erdoğan’ın sözlerini Cumhuriyet’e değerlendiren tarihçi Prof. Dr. Hakkı Uyar, Osmanlı’nın en çok toprağı Abdülhamit döneminde kaybettiğini vurguladı. Uyar, “1909’da İttihat ve Terakki kongresinde ordu siyasetten elini çeksin. ‘Siyaseti yapacaklar siyasette, askerlik yapacaklar da orduda kalsın. Herkes diğer taraftan elini çeksin’ şeklinde Mustafa Kemal’in bir önerisi oldu. Ama İttihatçılar bunu kabul etmediler çünkü gücünü ordudan alıyordu” diye konuştu.

Ordunun siyasetin içerisinde yer almasının olumsuz etkilerinin bulunduğunu söyleyen Uyar, “Orduyu siyasetin dışına çıkarmak 1924’te Atatürk’ün çabaları ile oldu. 1960’a kadar da ordu tarihimizin en uzun döneminde, 36 yıl boyunca siyasetin dışında kaldı. Ondan sonraki dönemlerde her darbe döneminde ve günümüzde de ordu bu kadar siyasetin içerisindeyse ya da siyasete malzeme yapılıyorsa bunun sorumlusu hiç şüphesiz siyasetçidir. Ordunun Mustafa Kemal’in ya da kurucu babanın ordusu olarak kendisini tanımlamasından rahatsızlık duyulmasından rahatsız olmak gerekiyor.”