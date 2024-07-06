Programını iptal etmişti: Erdoğan milli maç için Berlin'e indi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e gelen Erdoğan'ı, Berlin Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Berlin'e geldi.
PLANLARINI İPTAL ETMİŞTİ
Erdoğan, Merih Demiral’ın turnuvanın son 16 turunda Avusturya ile Türkiye’nin karşı karşıya geldiği maçta, bozkurt işaretiyle gol sevinci yaşamasının ardından planlarını iptal etmiş ve Almanya’da maçı yerinde izleme kararı almıştı.
Merih Demiral’a söz konusu gol sevinci nedeniyle UEFA’dan 2 maç ceza verilmiş, Almanya ve Türkiye ise karşılıklı olarak büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırmıştı.
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