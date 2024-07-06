Özel ve Erdoğan’ın erken seçim çıkışları siyaset gündemini hareketlendirdi
AKP’de seçmenin iki seçim sonrası yorgun olduğu yorumu yapıldı. Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi için TBMM’den karar çıkması gerektiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür
Özel’in geçtiğimiz günlerde
“Millet meydanlarda seçim
olsun istiyor. Karar alalım, iki
ay sonra seçim olsun” çıkışı
sonrasında siyasette “erken
seçim” tartışması başladı.
CHP kanadı,
“erken seçimin
olması gerektiğini”
her ne kadar savunsa
da iktidar cephesinde
“olası erken seçim
kararının 2027
yılının sonuna
doğru olabileceği” belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın
konuşmalarında “seçimler için
dört yıl süre olduğunu” sürekli
anımsattığına dikkat çekilirken,
AKP’de, “cumhurbaşkanlığı
hükümet sisteminde ‘erken
seçimin’ olmadığı, anayasada
‘seçimlerin yenilenmesi’
hükmünün yer aldığına” vurgu
yapılıyor. AKP’nin gelecek dört
yıl içerisinde “ilk iktidara geldiği
yıllarda olduğu gibi icraatlar
sürecini yürüteceği” ve başta
artan enflasyonla mücadele olmak
üzere, eğitim, sağlık, teknoloji,
yargı gibi alanlarda yeni
düzenlemeler yapmadan
“seçimlerin yenilenmesi
kararının alınmayacağının”
altı çizildi. Bu süreçte iktidarın
en önemli hedeflerinden birisinin
de “yeni anayasa olduğuna” işaret edildi.
"DESTEK VERSİNLER"
AKP kanadı, “3. dünya savaşı”
tartışmalarının yaşandığı
Türkiye’nin
güvenliğinin
öncelenmesi
gerektiği
bir
dönemde CHP’nin erken seçim
çıkışının doğru olmadığını
belirtti. Ayrıca partililer şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemine yönelik eleştiriler
mevcuttu. Sistemin aksayan
yönleri ve bunların düzeltilmesi
gerektiğini cumhurbaşkanımız
da konuşmalarında sürekli dile
getiriyor. Yeni anayasada sistemin
aksayan yönlerinin düzeltilmesi
için CHP katkı verebilir,
yeni anayasa
çalışmalarına
katkı
sunabilir
ve
toplumsal bir uzlaşı ile anayasa
değişikliği sağlanabilir.
Ancak CHP’nin yeni anayasa
çalışmalarına katkı vermek
istemediği dillendiriliyor.
Türkiye’nin ‘erken seçim’
tartışmalarına çekilmesi yerine,
yeni anayasada sistemin
revizyonuna, aksayan yönlerinin
düzeltilmesine destek verebilirler.”
HALK SEÇİM YORGUNU
İktidar cephesinden ise 14
ve 28 Mayıs cumhurbaşkanı ve
milletvekili seçimlerinin hemen
ardından Türkiye’nin bir de
yerel seçime gittiği yurttaşların
“seçim yorgunu olduğu” yorumu
geldi. Partililer ayrıca seçimler
nedeniyle TBMM’nin şimdiye
dek yeterince çalışamadığını da
belirtti. 31 Mart’taki yerel seçimde,
Türkiye’deki seçmenin bir kısmının
“sandığa gitmediği” hatırlatıldı.
Ayrıca “Bir yıl sonra yeniden seçim
olacağı açıklanırsa bu hem ülke için
hem de yurttaş için büyük bir külfet
olacak. Halk sorunların çözümünü
istiyor, sandık değil” yorumları da
yapılıyor.
İKİ SEÇENEK VAR
Seçimlerin yenilenmesi kararı için mevcut
anayasada iki seçenek bulunuyor. Anayasanın 116.
maddesi, cumhurbaşkanına seçimi yenileme yetkisi veriyor.
Cumhurbaşkanının “seçimi yenileme” kararı almasının ardından
ise 60 gün sonra seçime gidilebiliyor. Seçimlerin yenilenmesi kararının
TBMM’ce alınması içinse milletvekillerinin beşte üç çoğunluğunun (360
milletvekili) “evet oyu” vermesi gerekiyor. Ancak parlamentodaki siyasi
partilerin milletvekillerinin dağılımına bakıldığında TBMM’den “seçimlerin
yenilenmesi” kararı alınması için Cumhur İttifakı’nın da CHP’nin de tek başına
milletvekili sayısı yeterli değil. Bu durumda siyasi partilerin, 360 milletvekilini
bulabilmesi için “uzlaşması” gerekiyor.
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