Yayınlanma: 04.09.2024 - 15:43

Güncelleme: 04.09.2024 - 15:43

Yenilik Partisi, 2 Eylül’de Atatürk Orman Çiftliği’nin Saray’a bakan kısmında yer alan Gazi Park’ta ‘Acil Seçim Çağrısı’ yaptı. Sonrasında Saray’a doğru yürüyen katılımcılar, Saray’ın duvarlarına yaklaşık 150 metre kala güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin konuşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, “Emekli aç, Millet aç, herkes sürünüyor, bütün emekli, dul, yetim, memur aç, sen Saray’da oturuyorsun. Gel Erdoğan gel, Korkma Erdoğan, Gel gel. Burada halk var. Korkma Erdoğan” dedi. yenilik Partisi’nden yürüyüşe yönelik yapılan açıklamada, “Yenilik Partisi, Saray’ın çevresindeki görünen ve görünmeyen duvarları aşmış; yurttaşlarımızın zihinlerindeki psikolojik duvarlar yıkılmıştır. Yurttaşlarımızın zihinlerindeki korunaklı, duvarlarla çevrili ve erişilemez Saray imajı ortadan kaldırılmıştır” ifadeleri kullanıldı. ANKARA/Cumhuriyet



