Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan Cumhuriyet TV'de açıkladı: 'Müge Anlı'nın elinde kayıtlar var bunları teslim etsin'

Yayınlanma: 18.04.2023 - 18:30

Güncelleme: 18.04.2023 - 19:42

Müge Anlı’nın ekibinin kendisine ulaştığını ifade eden Vatan, “Müge Anlı’nın ekibinden Nihal hanım benimle iletişime geçmişti. Otopsi raporu gibi bazı belgeleri yollamamı istediler. Yine Müge Anlı’nın ekibindeki uzmanlar bu belgeleri inceledi ve Rabia Naz’a araba çarptığını tespit ettiklerini, Eynesil’e geleceklerini söylediler. Gelen ekip röportajlar ve görüşmeler yaparak delil topladı. Olayın yapılan görüşmeler sonunda çözüldüğünü, iki gün daha kalacaklarını söylediler. Yemek yemek üzere oturduğumuz restoranda topladıkları kayıtları aktarıyorlardı. O sırada telefon geldi ve ekibin tavrı değişti. Hızlıca toparlanıp gittiler. Sonra Müge Anlı’nın o zamanki yardımcısı beni arayarak ‘Bu dosya intihar dosyasıymış’ dedi. O zaman hala şüpheli ölümdü, ‘Bunu size kim söyledi bu bilgiyi nasıl aldınız’ dedim ve yanıt alamadım. Bana ‘Nihal hanımla bir daha görüşmeyeceksiniz’ dedi, sonradan öğrendim ki o gün Nihal hanımı işten çıkarmışlar” dedi.

"MÜGE ANLI ÇOCUĞUMUZA İFTİRA ATTI"

Vatan, Eynesil’e giden Müge Anlı ekibinin cinayete ilişkin pek çok görüşme ve röportaj yaptığını bunun sonucunda da olayı çözdüklerini ancak gelen telefonun ardından ilçeyi terk ettiklerini ifade ederek Müge Anlı’ya topladığı delil ve kayıtları savcılığa sunması yönünde çağrıda bulundu. Vatan, “Müge Anlı, cinayetin itirafı olan röportaj kaydı olmasına rağmen çocuğumuzun üzerine iftira attı, bu kayıtları savcılığa teslim etmiyor. Artık kimseye güvenmiyoruz. Bu soruşturmanın bu noktaya gelmesinin nedeni ilgili savcılık makamlarının talimat almış olmasıdır ve bu olayın üstünü örtmesidir. İki avukatımız vardı sonrasında avukatlarımız değişti çünkü avukatlarımızın da bu örtbasın içinde olduğunu öğrendik. Yeni yola başka avukatlarla devam ettik” şeklinde konuştu.

"MHP'Lİ YILDIRIM ŞEREF SÖZÜ VERMİŞTİ AMA..."

Konuya ilişkin beş yıldır mücadelesini sürdüren Vatan, siyasi isimlerden yardım istediğini bunlardan birinin de MHP’li Yaşar Yıldırım olduğunu belirtti. Yaşar Yıldırım’ın söz verdiğini ama tutmadığını söyleyen Vatan, “MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 12 Kasım 2022’de Eynesil ilçesine geldi. O zaman Anayasa Mahkemesi’ne yaptığım başvuruya yanıt alamadığımı söyledim ve ilgilenmesini rica ettim. Kendisi bana şeref sözü verdi. Anayasa Mahkemesi’ndeki kişiler ile görüşeceğini söyledi. O günden sonra kendisine her mecradan ulaşmaya çalıştım ama yanıt alamadım” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN SORUŞTURMADA ADI GEÇEN SOMUNCUOĞLU'NU ADAY GÖSTERDİ"

Şaban Vatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Eynesil’de yerel seçim döneminde, Rabia Naz’ın soruşturmasında adı geçen Coşkun Somuncuoğlu, Rabia Naz’ı bulunduğu yere bıraktıran kişi diye benim bütün makamlara bildirdiğim kişi bu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eynesil’de tekrar aday gösterildi. Daha önceden işlemiş olduğu ve iki yıl hapis cezası aldığı bir durum varken yaptı bunu” diyerek konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENİYORUM"

Vatan konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

“Kemal Kılıçdaroğlu ile defalarca görüştük. Elinden geleni yapacağını, kim olursa olsun bu konunun üzerine gideceğini ve asla taviz vermeyeceğini söyledi. Benden önce misafir ettiği bir ilahiyat profesörünün sözlerini bana iletti, ‘Devletin dini adalettir’ dedi. AKP, çocuk katili demiyor, tecavüzcü demiyor koruyor, korudu. Kemal beye bu anlamda inanıyorum.”