Raftan iniyor: Cumhur İttifakı'ndan seçim hamlesi
AKP ve MHP tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi yeniden Cumhur İttifakı'nın gündemine geldi. AKP kaynakları teklifin şubat sonrasında meclis gündemine getirileceğini açıkladı.
Cumhur İttifakı, seçim yasasında kısmi değişiklikler öneren taslağın hazırlıklarını tamamlandı. AKP kaynakları erken 'seçim algısı oluşmaması' için teklifin şubat ayından sonra gündeme getirileceğini söyledi.
Yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini hatırlatan kaynaklar, muhalefetin seçim güvenliği için parmak boyası önerisine "seçim güvenliğine herhangi bir katkısı olmayacak" yanıtını verdi. Ama muhalefetin seçim güvenliğini artıracak her önerisinin de değerlendirileceği belirtildi.
YÜZDE 7 BARAJI
MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim barajına ilişkin eylül ayında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır" demişti.
KILIÇDAROĞLU TARİH VERMİŞTİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında eylül ayında seçim beklediklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın aday olacak diyen Kılıçdaroğlu, kurulacak Stratejik Planlama Teşkilatı ile bütün rakamlara sahip olacaklarını ve ekonomiyi sorunu yaşayanları dinleyerek çözeceklerini belirtmişti.
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