Rahmi Koç'un 'Kürt kadın fıkrasına' gülmüştü: Tepkilerin odağındaki Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı 'Kürt kadın fıkrası' tepkilere neden olmuş ve Koç özür dilemişti.

Söz konusu 'fıkra' anlatılırken orada bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım ise 'fıkraya' gülmüştü.

Haberler'den Olgun Kızıltepe'nin aktardığına göre, olayın ardından sessizliğini bozan Yıldırım şunları söyledi:

"Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm. Kürt vatandaşlarımıza yapılan bir saygısızlığa asla göz yummam."

Doğu ve Güneydoğu’daki 16 baro, "Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve söz konusu sözlere “gülerek” tepkisini yansıtan eski Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.