Rasim Ozan Kütahyalı: 'Acun Ilıcalı'nın geçmişte Adnan Oktar deneyimi var'

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün yeniden gündemde olduğu şu günlerde, Rasim Ozan Kütahyalı'dan yeni açıklamalar geldi. 17 Aralık operasyonundan sonra 'Hakan Şükür’ü kurtarmak için' Gökhan Şükür’le birlikte Acun Ilıcalı’nın yanına gittiğini anlatan Kütahyalı, Acun Ilıcalı için bir kez daha, “Geçmişte Adnan deneyimi var, onun arkadaşı Esat’ın da var” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:23
Rasim Ozan Kütahyalı: 'Acun Ilıcalı'nın geçmişte Adnan Oktar deneyimi var'
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İktidara yakınlığıyla bilinen isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, medya patronu Acun Ilıcalı’nın Adnan Oktar’la ilişkisini gündeme getiren açıklamalarda bulundu.

AKP ile FETÖ'nün ters düşmesi sonrası, Fetullahçıların 2013’te gerçekleştirdiği 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Hakan Şükür’ü kurtarmak için kardeşi Gökhan Şükür ile Acun Ilıcalı’nın yanına gittiğini bir kez daha anlatan Kütahyalı, o gece Ilıcalı’nın kendilerine yaptığı konuşmadan bahsetti.

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"ACUN'A GİTTİK GECE YARISI"

Flu TV’ye katılan Kütahyalı, Ilıcalı’ya gittikleri gece için, “Bunu (Hakan Şükür’ü) kurtarmamız lazım yoksa büyük acılar çekecek. Türk futbolunun en büyük adamı. Beyaz Futbol (program) çıkışı Acun’a gittik, gece yarısı” ifadelerini kullandı.

Hakan Şükür’ü kurtarmak konusunda Acun Ilıcalı ve Gökhan Şükür’le o gece konuştuklarını belirten Kütahyalı, Acun’un kendilerine, “Arkadaşlar hiçbir şey yapamayız” dediğini, kendisinin “Niye?” diye sorduğunu ve Ilıcalı’nın “Adnan deneyimini anlattığını” söyledi.

"GEÇMİŞTE ADNAN DENEYİMİ VAR"

Kütahyalı, bu sözlerinin üzerine, “A, yani Acun Bey de Adnan’a mı girmiş?” sorusunu soran programın sunucusu İlker Canikligil’e, “Bilmiyor musun canım sen de. Geçmişte Adnan deneyimi var, onun arkadaşı Esat’ın da var. Ondan sonra hatta geçenlerde konuştuk, ‘Bunu anlattım ben, sen rahatsız oldun mu? ‘Yok, bilakis çok iyi oldu’ dedi” karşılığını verdi.

Acun Ilıcalı, Kütahyalı’nın aktardığına göre o gece şöyle dedi:

“Biz o hale gelmiştik ki, Ben anlıyorum o ikiz kulelere giren adamları dedi. Ben kendi ailemi soyuyordum, bu hale geldik.”

Kütahyalı, Ilıcalı’nın bu sözlere yönelik, “Oradan bir Hakan Şükür analizi yaptı, dedik ‘Artık bunu kurtarmak mümkün değil’” ifadelerini kulandı.


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