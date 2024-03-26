Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında Ekrem İmamoğlu’na hakaret etti: 'Her türlü şerefsizliği...'

İktidara yakınlığıyla bilinen isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret etti. Kütahyalı, "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:50
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İktidara yakınlığıyla bilinen "gazeteci" Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı canlı yayında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili söyledikleri tepki çekti. Kütahyalı, canlı yayında İmamoğlu'na hakaret etti.

"HER TÜRLÜ ŞEREFSİZLİĞİ..."

Kütahyalı şöyle konuştu:

“Ekrem İmamoğlu, görüyorsun Kürtlerdeki değişikliği. Kürtlerin sırtına basarak kazanamayacağını görüyorsun. Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Sırf Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için. Bak bugün tweet atım CHP’li delegelere rüşvet vermeye benzemez bu işler. CHP’li delegelere rüşvet verdin devlet karışmıyor, ben bildiğini biliyorum raporunu okudum. İlgili devlet kurumunun CHP’li delegelere nasıl rüşvet dağıttığının raporunu okudum, okuduğum gün söyledim. Devletten de korkmam gider açıklarım. Adam tutmaya adam kullanma yaparsan kazansan da elinde kalır!”


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