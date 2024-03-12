Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken seçim iddiası: 'Mühür İstanbul Kürtleri’nin elinde...'
İktidara yakınlığıyla bilinen isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın oyunun yüzde 9'u bulması halinde olacakları sıralayıp "Mühür İstanbul Kürtlerinin elindedir" dedi.
İktidara yakınlığıyla bilinen "gazeteci" Rasim Ozan Kütahyalı, 31 Mart yerel seçimlerine 19 gün kala İstanbul için ilginç iddialarda bulundu.
Halkların Demokratik Partisi'nin (DEM Parti) İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın Nevruz'la ilgili miting davetinde bulunduğu paylaşımı sosyal medya hesabından alıntılayan Kütahyalı, Beştaş'ın oyunun yüzde 9'u bulması halinde gerçekleşeceğini iddia ettiği gelişmeleri sıraladı.
"Eğer 31 Mart’ta Meral Danış Beştaş, %9 oy oranını yakalayabilirse" diye sözlerine başlayan Kütahyalı, bunun gerçekleşmesi halinde olacakları şöyle maddeledi:
1- İmralı’ya tecrit kaldırılacaktır
2- Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve hapisteki Kürt siyasetçiler serbest kalacaktır.
3- Kürt belediyelerine kayyum atanmayacaktır.
Mühür İstanbul Kürtleri’nin elindedir…"
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- İstanbul yarışında son anket açıklandı
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki!
- Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
- Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı
- Cenazede fotoğraf ısrarı: Şener Şen tepki gösterdi!