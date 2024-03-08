Burcu Köksal’dan flaş 'DEM Parti' açıklaması

Ayrımcı 'DEM Parti' çıkışıyla siyaset gündemine oturan Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'dan yeni bir açıklama daha geldi. Eleştirilere yanıt veren ve ilk sözlerinin arkasında duran Köksal, "Afyonkarahisar'ı tüm Afyonkarahisarlılarla birlite yöneteceğiz. 'Genel Başkan ile karşı karşıya geldi' gibi iftiraları kabul etmiyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:49
Burcu Köksal’dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
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Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın 6 Mart'ta Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" açıklaması siyaset gündemindeki yerini koruyor.

KÖKSAL'DAN YENİ 'DEM PARTİ' AÇIKLAMASI

Tartışmalar sürerken; Köksal'dan yeni bir DEM Parti açıklaması daha geldi.

Köksal, "Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP'nin yalanlarına, iftiralarına, montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye başkanı olduğumda, belediyeyi DEM ve HÜDA PAR ile yönetmeyeceğim. Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA PAR yoktur" diye konuştu.

Köksal şu ifadeleri kullandı:

"Sahte iddialar ve belgeler üretmekten çekinmeyen AKP, bu kez de Afyonkarahisar'da bizimle ilgili 'terörle işbirliği yapıyor, PKK'lılara iş verecekler' propagandası yapmaya başlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı, vatansever memleketinde yalanlardan oluşan bu söylemle, prim kazanmaya çalışanlara toplu olarak cevap verdim. 

Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP'nin yalanlarına, iftiralarına, montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye başkanı olduğumda, belediyeyi DEM ve HÜDA PAR ile yönetmeyeceğim. Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA PAR yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, başka anlamlar çıkarmasın. Tavrım nettir. Belediye başkanı olduğumda, belediyenin kapısı, etnik kökeni, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatanbaşlık bağıyla bağlı olan, bu ülkeyi seven ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan herkese açık olacaktır."

"AYRIMCILIK PARTİ KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRIDIR"

"Bütün vatandaşlarımız Afyonkarahisar'da eşit hizmeti alacaklardır. Bu konuda bir ayrımcılık hem insani değildir hem de parti kültürümüze aykırıdır. Genel Başkanımızın da söylediği gibi elbette biz Afyonkarahisar'ı tüm Afyonkarahisarlılarla birlite yöneteceğiz. 'Genel Başkan ile karşı karşıya geldi' gibi iftiraları kabul etmiyoruz.

Ben bu partinin bir evladıyım. Grupbaşkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayıyım. Türkiye ittifakını kararlılıkla büyüteceğimizi tekrar belirtmek isterim. Belediye sayımızı artıracağız. Hiç şüphem yok ki 31 Mart'ta Afyonkarahisar'da da biz kazanacağız. Ben 31 Mart'ta tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerime kendimi emanet ediyorum."


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