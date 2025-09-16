'Recep Tayyip Erdoğan: Bir Liderin Doğuşu' kitabının yazarı da Borsa İstanbul operasyonunda gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “sermaye piyasası kanununa muhalefet suçundan elde ettikleri geliri borsa ve çeşitli yatırım araçlarıyla para akladığı” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Investco Holding’in yöneticileri gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen gözaltı işlemlerinde dosyada isimleri bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı.

T24’ün edindiği bilgiye göre, suça yönelik eylemleri olduğu öne sürülen şüpheliler Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel, Adem Ceylan sabah saatlerinde gözaltına alındı.

"ERDOĞAN" KİTABININ YAZARI DA GÖZALTINDA

Şüphelilerden Nihat Özçelik’in daha önce yine benzer suçlamayla gözaltına alınıp tutuklandığı bilinirken, diğer şüpheliler arasında önemli bir simin bulunduğu ortaya çıktı.

Dosya şüphelisi sıfatıyla gözaltına alınan Ömer Özbay’ın, AKP içinde tanınan isimlerden olduğu öğrenildi. Özbay’ın bu konumu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını Başbakan olduğu dönemde kaleme alan isim olması dikkati çekti.

Özbay’ın, 2010'da Hüseyin Besli ile kaleme aldığı “Bir Liderin Doğuşu; R. Tayyip Erdoğan” adlı biyografi, Meydan Yayınevi tarafından basılmıştı. Kitapta, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yaşamı, gençlik yıllarından başlayarak Başbakanlık koltuğuna oturduğu güne kadar geçen süreç aktarılıyordu.

"Bir Liderin Doğuşu" adlı kitap, Erdoğan'ın siyasetteki 'yükselişini' konu alıyordu.