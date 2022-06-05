Recep Tayyip Erdoğan bu kez 'camilerimiz yakıldı' dedi: 'Bunun şakası yok'

05 Haziran 2022 Pazar, 11:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen gün yaptığı parti grup toplantısında, Gezi eylemlerine katılanlara yönelik “çürük”, “sürtük” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Gezi'yi ve eylemlere katılanları dün partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada da hedef almaya devam etti. O günlerde yaşanan olayları sıralayan Erdoğan, 'cami yakma' iddiasında da bulunup "Bütün bunlar olurken, bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi" diye konuştu.

"İÇ SAVAŞ İSTİYOR"

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP'den sert tepki geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Erdoğan'ın cami yakma iftirasıyla iç savaş çıkarmak istediğine dikkat çekerek “Tayyip Erdoğan artık o koltukta oturmamalı" dedi.

Twitter üzerinden ilgili Erdoğan'ın ilgili konuşmanın görüntüsünü paylaşan Antmen, şu ifadeleri kullandı:

“Tayyip Erdoğan artık o koltukta oturmamalı. Bunun şakası yok. İç savaş çıkartmak isteyen ve açık şekilde halka ‘cami yaktılar’ diye iftira atan, vatandaşa hakaret eden bir kişi o koltukta oturmamalı. Kendi ikbali için milyonları ateşe atmaya hazır…”