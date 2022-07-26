Recep Tayyip Erdoğan'dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı

26 Temmuz 2022 Salı, 07:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

TAHIL KRİZİ

Ukrayna tahılının dünyaya Türkiye üzerinden ulaştırılması konusunda anlaşmaya vardık. Böylece Küresel gıda krizinin etkileri azalmaya başlayacak. Planın operasyonel boyutu Türkiye’den yürütülecek. Tahıl sevkiyatı anlaşması konusunda herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE NATO ANLAŞMASI

Terör konusunda kimse bizden taviz vermeyi beklemesin. İsveç ve Finlandiya ile varılan NATO anlaşmasında bu madde en önemlisidir. Bizim bu ülkelerden somut beklentilerimiz var. İsveç’te bunlar yürüyüş yapıyor.

O ülkenin vatandaşları da terör konusunda bizim düşündüklerimizi düşünüyor. Terörle ilgili kişilerin soruşturulması ve iade edilmesi nasıl bizden isteniyorsa biz de aynı şeyleri onlardan bekliyoruz.

Bir kez daha söylüyorum bizden teröristlerle ilgili bir taviz beklemesinler. Bu konuda İsveç bu durumdan çok uzak görünüyor. Bunu sürdürdükleri sürece bizden olumlu bir yanıt beklemesinler.

YUNANİSTAN’IN ADALARI SİLAHLANDIRMASI

Miçotakis’e gel bir yemek yiyelim dedim. Vahdettin Köşkü’nde yedik. aramızda üçüncü ülkeyi ve kişileri sokmayalım dedim. Biz ne yapacaksak direkt hat kurarak görüşelim dedim. Aradan geçti 3 hafta, bir ABD seyahati.

Kongre’de bizi imada bulunarak maalesef aleyhimizde bir çok şey söyledi. Davos’ta da benzer şeyler yaptı. Yahu biz Türkiye’yiz ya. Bir kabile devleti devleti değiliz. Ondan sonra Türkiye bize şöyle yaptı böyle yaptı diyorsun. Türkiye’ye karşı olumsuz bir adım attığın zaman halkıma benim anlatacağım güçlü malzemem olması lazım.

Efes tatbikatı bunları çıldırttı. Bunlar da sonra bazı tatbikatlar yaptılar. Bundan sonra Miçotakis ile görüşmem söz konusu değil. Yunanistan’ın dürüst olmayan tutumuna son vermesi gerektiği kararı aldık. Yunanistan’da 9 adet Amerikan üstü var. Şimdi bunların silahları adalara yerleştirme planı var. Bunları Rusya’ya karşı yaptıklarını söylüyorlar. Adalarda garip garip şeyler yapıyorlar.

F-16 TARTIŞMASI

Yunanistan’ın iyi ilişkiler üzerine böyle bir şey yapması hem Lozan’a hem de Paris Anlaşması’na ters. Vakti geldiğinde biz gerekeni yaparız.

Uçak almamızı istemiyorlar, Türkiye’ye vermeyin diyorlar. Verirler ya da vermezler, hiç önemli değil. Biz duruşumuzla konumumuzu koruyoruz. F-16 satışında Yunanistan’ın şartı Türkiye için geçerli değil. Olacak iş de değil. Yunanistan’ın F-16 talebimizi engelleme girişimini görüyoruz ancak biz sürecin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bu konuda bazı girişimlerimiz oldu, olmaya da devam edecek.

FIRAT’IN DOĞUSUNDAN ABD ÇEKİLMELİ

Fırat’ın Doğusu hala sıkıntılı. Burada ABD’nin hala etkisi var. Ben İran’daki görüşmede de ABD’nin buradan çekilmesi gerektiğini belirttim. Hala da oraya silah yığıyorlar. Bu olumsuz gelişmeleri kendilerine ilettik. Umarım bir düzelme olur bu konuda.

ABD’nin terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz.

Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye’ye karşı gerek Rusya, gerekse İran’ın bir tavır belirlemesi gerekir.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ

Biz Suriye’nin kuzeyinde şu ana kadar 100 bin biriket evi bitirdik. Bundan sonraki süreçte tek katın yanında 2 kat da yapmayı planlıyoruz. Yapım süreci devam ediyor. Bundan sonraki süreçte mültecilerin kendi istekleriyle dönmelerini sağlamak istiyoruz.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Bu salgın süreci, Ukrayna'daki savaş tarihin en yüksek seviyelerine ulaşan emtia ve enerji fiyatları, küresel alanda enflasyonist bir ortam oluşturdu. Böylece haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 78-79, bu seviyelere ulaştı. Hayat pahalılığının yükünü azaltmak, Türk lirası cinsinden enstrümanlara güveni artırmak için gerekli adımları attık. Bu bizim çıkış yollarımızdan bir tanesi.

Bu çerçevede hazine ve maliye bakanlığımız ekonomi politikalarıyla çalışıyoruz. Hedef odaklı devreye aldığımız eşgüdüm içerisinde hayata geçirdiğimiz bu adımlarla küresel koşullara karşı ülkemizin direncini artırmayı hedefliyoruz. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına vatandaşlarımızın ilgisi yüksek oldu.

Toplam 1, 8 milyon hesap açıldı. Bu sayı önemli bir güvene işaret ediyor. Size güven ve istikrarı korursanız, bu ülkeyi kimse yıkamaz. Türk lirası cinsi tasarrufların yaygınlaştırmak için kur korumaları enstrümanları desteklemeye devam ediyor. Tasarruflarını Türk lirasında değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza gelire endeksli senetlerin ihracını geliştirdik.

Tasarladığımız ürüne gelen talep beklentilerimizin üzerine ulaşmış vaziyette. Neticede 83 bin 816 bireysel yatırımcı talep gösterdi. Bu düzenlemeler enflasyon üzerindeki etkileri takip ediyoruz. Düzenlemeler fiyat artışlarının hızını yavaşlattı. Son haftalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün ulaştırmayı doğrudan, diğer grupları olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyondaki düşüşü önümüzdeki şubat-mart ayı itibarıyla belirgin olarak görmeye başlarız.

Bizim son yaptığımız zamlarla vatandaşın cebine giren para ciddi bir artış oldu. Bu tabi yıl sonu itibarıyla tekrar gözden geçireceğimiz bir süreçtir. Bu hafta sonu mesela Ordu'ya gidiyorum. Ordu'da herkesin beklentisi acaba fındık fiyatları ne olacak. Bu açıklamayı yaparken ben bay kemalin ağzına bakıp rakam açıklamayız. Bizim sırtımızda küfe var, bunun gereği neyse biz bu açıklamayı yaparız. Ben bütün fındık müstahsilini enflasyona ezdirmeyiz.

3600 EK GÖSTERGE

Tüm göstergeleri düzenledik. Öncelikle birinci dereceye gelmiş tüm öğretmenlerimizi 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenim mezunu polislerimizin alan sınırlaması olmaksızın, tüm sağlık çalışanlarımızın, din görevlilerimizin ek göstergeleri yükseltildi. Avukatlar, il müdürleri, bekçiler, erbaşlar gibi tüm meslek gruplarının 3600 ek göstergeden faydalanmaları sağlandı.İl müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri, gelir uzmanları, kariyer uzmanlar denetmenlerinde 2200 olan ek göstergeler 3600 ek göstergeye çıkartıldı. Bizim bu dönem içerisinde halkımızın tüm sıkıntılarını gidermeye yönelik attığımız adımlardır. Bugün kadar 28 sene boyunca küçük dokunuşlar yapılmış.

İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda revize edip meclisini takdirine sunduk. Ocak ayında tarihi bir adım atarak asgari ücretten vergi alınmaması üzerinde düzenleme yaptık ve yüzde 50 üzerinde zam yaptık. Yıllardır konuşulan bir türlü gerçekleştirilemeyen düzenlemenin hayata geçirilmesini sağladık. Çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ispatlamış olduk.

SEÇİM AÇIKLAMASI: BÜTÜN ÜLKE KAYBEDER

2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Bütün bir ülke kaybeder. AK Parti’nin kazanması Türkiye'nin kazanması demektir.

Millet zillet, ne derseniz deyin adına bu ittifak ne yapar, kimi çıkarır bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimizden sorumluyuz. Masanın altında ayrı, masanın üstünde ayrı hesaplar dönüyor. Böyle bir masadan memleket hayrına bir şey beklemek mümkün değil.

DAVUTOĞLU VE BABACAN AÇIKLAMASI

Onların nasıl ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler.

Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara bir irade o makamları verdi. Onlar bunun kıymetini bilemedi.

Öbür tarafta hakeza o da aynı. Şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şey yapmaya gayret ediyorlar. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Kimin ne olduğunu net görür, oradan oyunu ona göre kullanır.