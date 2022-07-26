Recep Tayyip Erdoğan'dan 'MEB'e yeni atama
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine Osman Sezgin atandı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine Osman Sezgin atandı.
Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
OSMAN SEZGİN KİMDİR?
1959 yılında dünyaya gelen Osman Sezgin, ilkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirmiştir. Sezgin, Marmara Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi'nde ise doktora eğitimini tamamlamıştır.
Osman Sezgin 2020 yılından bu yana her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1'de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütmektedir.
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