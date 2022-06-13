Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri tepki çekti: Bu artık gaf değil, başka bir şey
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı bir konuşma sırasında seçme ve seçilme yaşının AKP iktidarında 18'e düşürüldüğünü söyledi. Erdoğan'ın bu açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan tepki geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Van'da gençlerle bir araya geldi.
Erdoğan, gençlere yaptığı konuşma sırasında, "Biz bu ülkede iktidara yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du. Öyle aldık. 30'da aldığımız seçme ve seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e biz indirdik" ifadelerini kullandı.
Seçme yaşı Türkiye'de 1995 yılında 18'e indirilmişti. Seçme yaşı 1934'te 22 yaş, 1961'de 21 yaş, 1987'de 21 yaş olarak belirlenmişti. Seçilme yaşı bu süreçte 30 olarak belirlenmişti. Seçilme yaşı 2006 yılında 25'e, 2018'de ise 18'e indirilmişti.
Erdoağan'ın 1995 yılında gerçekleştirilen değişikliği 2002 yılında iktidara gelmelerine rağmen kendilerinin yaptığını ileri sürmesi dikkat çekti.
Erdoğan'ın bu açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Demokrat Parti Genel Başkanı Cemal Enginyurt'tan tepki geldi.
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL
"Artık bu gaf değil başka birşey! 1982'de açılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni "Biz kurduk" diyen Erdoğan, seçme (oy kullanma) yaşının da AKP tarafından 18 olarak belirlendiğini savundu"
Artık bu gaf değil başka birşey!— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) June 12, 2022
1982'de açılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni "Biz kurduk" diyen Erdoğan, seçme (oy kullanma) yaşının da AKP tarafından 18 olarak belirlendiğini savundu. https://t.co/DNruY4j061
DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CEMAL ENGİNYURT
"Sayın Erdoğan demiş ki:Biz bu ülkede iktidara yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du' 1987,1989,1991 seçimlerinde 22 yaşından itibaren oy kullanmış. 1994 seçimlerinde 29 yaşında MHP Ordu Belediye Başkan adayı olmuştum.Desene YSK yı kandırmışım. İtiraf ediyorum,sahte oy kullandım"
Sayın Erdoğan demiş ki:Biz bu ülkede iktidara yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du'— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 12, 2022
1987,1989,1991 seçimlerinde 22 yaşından itibaren oy kullanmış.
1994 seçimlerinde 29 yaşında MHP Ordu Belediye Başkan adayı olmuştum.Desene YSK yı kandırmışım.
İtiraf ediyorum,sahte oy kullandım.
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