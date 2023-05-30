Reina saldırısında sınırdışı edilen IŞİD üyesi Denizli'de yakalandı
Denizli'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 2017 yılbaşı gecesi İstanbul'daki eğlence merkezi Reina'da düzenlenen katliam sonrası başlatılan operasyon kapsamında yakalanarak sınır dışı edildiği ancak sonra yeniden ülkeye giriş yaptığı belirlendi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonundaki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda IŞİD üyesi olduğu belirlenen A.A. (32) gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheli tutuklandı.
Şüphelinin, 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2017 yılbaşı gecesi İstanbul'daki eğlence merkezi Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalandığı, sınır dışı edildiği ve temin ettiği sahte Kırgızistan pasaportuyla Suriye üzerinden yeniden Türkiye'ye girdiğinin belirlendiği öğrenildi.
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