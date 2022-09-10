Reklam gerçekleri ortaya koydu: Dar gelirlinin ev sahibi olamadığını itiraf ettiler

10 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesaplarından 13 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ayrıntıları açıklanacak sosyal konut projesinin tanıtımı için çeşitli videolar yayımladı.

(Kız isteme temasıyla çekilen reklamda asgari ücretli bir çalışanın ‘aileden zengin’ olmadan ev sahibi olamadığı itirafı dikkat çekiyor)

Videolarda ev sahibi olamamış emekli, asgari ücretli, engelli çocuğu bulunan aile ile genç temaları kullanıldı. Asgari ücretli videosunda kız isteme sırasında baba asgari ücretle çalışan müstakbel damadına soruyor, “İyi de evladım asgari ücretle ev mi satın alınır?” Dünür “Alınır” diyor. Bu arada oturanlardan birisi “Aileden mi zengin bunlar” diye yanındakine soruyor. Sonrasında dış ses devreye giriyor, “20 yıldır dar gelirli, asgari ücretli vatandaşlarımız TOKİ eliyle ev sahibi oldu, şimdi de Cumhuriyet tarihinin bir seferde yapılan en büyük sosyal konut projesi ile bu sayıya yenileri ekleniyor.” Böylece video ile asgari ücretilinin “aileden zengin” olmadan ev sahibi olamadığı da itiraf edilmiş oldu.

EMEKLİ VE GENÇLER

Diğer videoda bir emekli, eşine “Bir ev alabilseydik memleketten” diyerek söyleniyor. Sonrasında dış ses devreye giriyor, “Yıllarca bu topraklara alın terlerini akıtmış emeklilerimiz çok uygun koşullarda ev sahibi oluyor.” Video emeklinin içinde bulunduğu durumu da özetliyor.

Gençlerle ilgili videoda ise birkaç genç kafede oturuyor. Bir genç diğerine oyunda ev aldığını söylerken, diğeri ise gerçek hayatta aldığından bahsediyor. Arkadaşları “Yoksa miras mı kaldı” diye dalga geçiyor. Bu video ile de gençlerin şimdiye kadar ev sahibi olabilmelerinin olanaksızlığı kabul edilmiş oldu.