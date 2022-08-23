Sosyal konut projesi başvuru şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?

23 Ağustos 2022 Salı, 18:03

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Kurum, açıklamasında yeni sosyal konut projesine de yer verdi.

SOSYAL KONUT PROJESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

-Gençler

-Emekliler

-Şehit Yakınları-Gaziler

-Engelliler

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili tarih verdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın projesinde tarih 13 EYLÜL! Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylülde cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıklayacak“ ifadelerini kullandı.

YENİ SOSYAL KONUT PROJELERİNİN ÖDEME İMKANI NASIL OLACAK?

Murat Kurum, yurt genelinde başlatılan sosyal konut projesine ilişkin, "İstanbul'da aylık geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek. Aylık taksitleri, asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. 240 aya kadar da vade imkanı olacak" dedi.