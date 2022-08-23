Yeni sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilecek? Bakan Murat Kurum şartları duyurdu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesine ilişkin "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak" açıklaması yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından 81 ilde yürütülecek 'sosyal konut' projesiyle ilgili açıklama yaptı.
Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.
Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
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