Rekor farkla seçilen Batman Belediye Başkanı Gülüstan Sönük mazbatasını aldı

DEM Parti'den Batman Belediye Başkanı seçilen Gülüstan Sönük mazbatasını aldı.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:09
Rekor farkla seçilen Batman Belediye Başkanı Gülüstan Sönük mazbatasını aldı
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Beraberinde bazı milletvekilleri ve partililerle Batman Adalet Sarayı'na gelen Sönük'e mazbatası, İl Seçim Kurulu tarafından verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Sönük, zor bir görev devraldığını belirterek, "Ama biz bir kişi değil bin kişiyiz. Bir günlük siyasi mücadelenin değil, 25 yıllık yerel yönetimler siyasi mücadelesinin tecrübe ve deneyimleriyle belediyelerimizi devraldık. Bu tecrübe ve deneyimle kentimizi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

REKOR FARKLA SEÇİLMİŞTİ

Batman’da DEM Parti‘nin adayı Gülistan Sönük, HÜDA-PAR’lı rakibine yaklaşık 50 puanlık fark attarak en yüksek farkı atan il belediye başkanı oldu.

Buna göre Batman’da Gülistan Sönük yüzde 64,52 alarak en çok oy alan il belediye başkanı oldu.

Sönük‘ü yüzde 15,69’la HÜDA-PAR adayı Serkan Ramanlı, yüzde 12,42’yle AKP adayı Adil Sebati Ceylan takip etti.


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