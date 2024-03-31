Batman'da seçimi kim kazandı? Batman başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Batman yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Batman'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Batman yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:23
Batman'da seçimi kim kazandı? Batman başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Batman yerel seçim sonuçları....
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Batmanlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki,  Batman'da seçimi hangi adey kazandı? 

BATMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Hasan Sünük, AKP'den Adil Sebati Ceylan, İYİ Parti'den Abdullah Polat, Zafer Partisi'nden Ferhat Sezgin, YRP'den Tahir Zaman, DEM Partiden ise Gülistan Sönük başkan adeyı olarak adey gösterildi.

BATMAN'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Batman'da "Hasan Sünük, Adil Sebati Ceylan, Abdullah Polat ne kader oy aldı" yurttaşlar tarafınden merak ediliyor.

Batman 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.


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