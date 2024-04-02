Batman’da, 'talasemi hastasına yanlış kan verildi, komaya girdi’ iddiası

Yayınlanma: 02.04.2024 - 14:43

Güncelleme: 02.04.2024 - 14:43

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Talasemi Ünitesi'nde 15-20 günde bir düzenli olarak kan almaya giden Furkan İçyar iddiaya göre, dün 30 saniye boyunca yanlış kan verilmesi sonucu baygınlık geçirdi.

Yoğun bakıma alınan İçyar’ın tedavisi sürerken, hastanede oğullarından gelecek iyi haberi bekleyen ailesi, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Baba Ömer İçyar, şikayetçi olacağını belirterek, “15-20 günde bir nizami olarak gelip kan alıyor hastaneden. Dün sabah kan almaya geldi. Yanında yatan arkadaşı bana telefon açtı. ‘Oğluna yanlış kan vermişler, çabuk gelin, bayılmış.’ Biz de koşarak geldik. Geldiğimizde onu yoğun bakıma almışlar. Oradaki hemşirelere sorduk bizi kovar gibi yaptılar. Yanlış kan verildiği için çocuk hala yoğun bakımda. Bir daha bu yanlışın yapılmaması için şikayetçi olacağım. Gideceği yere kadar gitsin. Şu anda yoğun bakımda. Çıkıp çıkmayacağı da belli değil. Başkasının hayatına mal olmaması için şikayetçi olacağım. Çok mağdur durumdayız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gencecik bir çocuk şu an komada. Biz aile olarak tüm akrabalarla beraber hastanenin önündeyiz, iyi bir haber almak için gece gündüz buralarda yatıp kalkacağız” diye konuştu.

"ALLAH EVLAT ACISINI KİMSEYE GÖSTERMESİN"

Dikkatsizlik nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını iddia eden Furkan’ın annesi Abide İçyar (49) ise, “Oğlum Furkan, talasemi hastasıdır. Dün sabah kan almaya gitti. Ondan sonra bize haber geldi. Arkadaşı aradı ve ‘Çabuk gelin, Furkan bayılmış, yanlış kan verilmiş’ dedi. Benim evladıma niye öyle yanlış kan veriyorlar? Gencecik benim oğlum niye öyle yapıyorlar? Niye öyle yanlışlıklar yapıyorlar? Bugün benim oğlumun başına geldi, yarın başkasının başına gelecek. Yazık değil mi bu hasta çocuklara öyle yapıyorlar. Ben geldim hemşireye diyorum, ‘Oğlum nerede’, diyor ‘Götürdüler’. Doğru dürüst konuşmadılar da. Evlattır, evlat acısını Allah kimseye göstermesin” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, durumu valiliğe bildirdiklerini oradan açıklama yapılacağını belirtti.