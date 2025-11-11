Rektörlük 10 Kasım törenindeki saygısızlığa karşı harekete geçti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 87. yıl dönümü anma töreninde Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde saygı duruşu sırasında bir öğrencinin telefonunu eline alarak sahneye çıkıp yürüdüğü anlar, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Konuya ilişkin üniversite yönetimi tarafından bir açıklama yapıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner'in imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin kurucusu ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bahçesinde akademik ve idari personelimizin katılımıyla 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı düzenlenmiştir. Günün anlam ve önemine binaen, tüm birimlerimizdeki anma etkinlikleri büyük bir saygı, hassasiyet ve ciddiyet içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Bu sırada, Dönem 2 amfisinde saygı duruşu esnasında bir öğrencinin törenin ruhuna uygun düşmeyen bireysel provokatif bir davranışı nedeniyle istisnai bir durumun yaşandığı bilgisi alınmıştır. Olaya mukabil öğrencilerimizin gösterdikleri olgunluk, saygı ve sağduyulu davranışlarından dolayı teşekkür ederiz. Durum hakkında, Rektörlüğümüz ve Fakültemizce gerekli inceleme ve disiplin süreçleri derhal başlatılmıştır. Milletimizin birlik, beraberlik ve ortak değerler etrafında kenetlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, tüm mensuplarımızın milli ve manevi değerlere karşı azami duyarlılığı sürdürmeleri gerektiğini önemle vurguluyoruz. Anma programlarına gösterdikleri olgunluk, saygı ve sağduyu dolayısıyla tüm öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ederiz. Saygılarımızla"