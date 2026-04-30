Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta bu hatlar ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta bu hatlar ücretsiz olacak

30.04.2026 00:46:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta bu hatlar ücretsiz olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN dahil bazı raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

İlgili Konular: #İZBAN #marmaray