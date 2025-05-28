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Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti

28.05.2025 00:22:00
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Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti. İşte tam liste…

Resmi Gazete’de atama ve görevden alma kararları yayımlandı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar şu şekilde: 



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