Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti

Resmi Gazete’de atama ve görevden alma kararları yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar şu şekilde:
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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti. İşte tam liste…
Resmi Gazete’de atama ve görevden alma kararları yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar şu şekilde: