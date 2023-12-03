Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li belediyeden haftada 988 milyon TL'lik satış!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 03:00

“Kapalı teklif usulü” ile ihale edilen arsa için 22 milyon 620 bin TL geçici teminat istendi. Eyüpsultan Belediyesi aynı zamanda İstanbul’un en çok taşınmaz satan belediye olmasıyla da biliniyor. Belediye bu ilandan yalnızca iki gün önce 234 milyon TL’ye Kemerburgaz mahallesi’nde bulunan 446 ada 20 parselde kayıtlı bulunan arsayı satışa çıkarmıştı. Yerel seçim öncesinde belediyenin taşınmaz satışlarına hız vermesi ise dikkat çekti.

Cumhuriyet’e konuşan Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ali Haydar İşkar, “Parça parça satıyorlar. Ayrıca bu alanla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden de bir plan yapıldı. Biz bunu yargıya taşıyoruz ancak sürekli revize edilerek yeni plan getiriyorlar. Hukuk yolunu denedik ancak açtığımız davalar reddedildi” dedi.

İşkar, arazilerin bir bölümünün ise trampa yöntemiyle alındığını ifade etti.