Feci kaza... AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 21:58

Güncelleme: 02.12.2023 - 22:00

Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkiinde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, karşı şeritte gelen AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, İslamoğlu ve Topuz ile otomobilindeki Nuh Çevik ve Ertuğrul Sağlam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücüler İslamoğlu ve Topuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Çevik ve Sağlam'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.