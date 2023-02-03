Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan’dan gece yarısı atama kararları

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 08:18

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 08:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

İŞTE ATAMALAR...

Buna göre; 9 Kasım 2022’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na Ali Arif Özzeybek atandı. Vakıflar Genel Müdürü ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sinan Aksu oldu.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Mert Ayaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine de Muharrem Kiraz ve Muhammet Safa Topuz getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı’na Hatice Dilek Karakuzu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Tamer Erdoğan, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ise Ziya Karatekin atandı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Süleyman Önel tayin edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne Mustafa Gelen atanırken Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne de Cemal Özdemir getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bolu İl Müdürü Bekir Koçyiğit görevden alındı ve yerine Cemal Keskin atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda açık bulunan Aliağa Bölge Liman Başkanlığı’na Burak Bulut, Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı’na Muhammed Ali Kart, Antalya Bölge Liman Başkanlığı’na Muhammet Alper Keçeli, Bandırma Bölge Liman Başkanlığı’na Kürşad Ayyıldız, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’na Tuncay Aydın, Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı’na Eray Aykanat, Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı’na Mehmet Kürşat Biçici, Gemlik Bölge Liman Başkanlığı’na Bora Ayper, İskenderun Bölge Liman Başkanlığı’na Erdoğan Bayram, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’na Mustafa Kıran, İzmir Bölge Liman Başkanlığı’na Ünal Hakan Atalan, Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığı’na Bülent Taşdemir, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’na Erol Ekmekci, Samsun Bölge Liman Başkanlığı’na Muhammet Özçelik, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı’na İrfan Kızıltaş, Yalova Bölge Liman Başkanlığı’na Deniz Kaya, Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı’na Ahmet Mert getirildi.