Resmi Gazete'de yayımlandı: Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevine son verildi. Koca'dan boşalan koltuğa İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atandı.
AKP'li Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede geniş çaplı bir revizyon yapacağı haberleri kulisleri hareketlendirmiş; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'affını istediği' ileri sürülmüştü.
Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Fahrettin Koca'nın “Parti teşkilatlarından gelen torpil isteklerinin yerine getirilmemesi ve sağlık alanında yaşanan sıkıntılar” gerekçeleriyle istifasını istediğini yazmış Koca iddiaları, yalanlamamıştı.
Fahrettin Koca, bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.
Bakan Koca'nın yerine kulislerde de işaret edilen isim olan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atandı.
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