Resmi Gazete'de yayımlandı: Şeyhi ağırladı müdür yapıldı

KYK yurdunda şeyh “onuruna” iftar veren Arif Özsoy, Vakıflar’a müdür olarak atandı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 16.09.2023 - 02:00
Resmi Gazete'de yayımlandı: Şeyhi ağırladı müdür yapıldı
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AKP iktidarı boyunca en çok eleştirilen konuların arasında kamu kurumlarına yapılan liyakatsiz ve tartışmalı atamalar geliyor. Bunun son örneği de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan bir ilanda görüldü. Sakarya’da uzun yıllar boyunca KYK Yurt Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan ve geçtiğimiz yıl Van Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak Atanan Arif Özsoy, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü görevine atandı. 

Özsoy, Sakarya’da görev yaptığı sırada birçok tartışmalı uygulamalar ile gündeme gelmişti. Özsoy, kendisini ‘21 tarikatın şeyhi’ olarak tanıtan Irak kökenli Muhammed Huseyni onuruna 18 Nisan 2021’de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ayşe Hümeyra Ökten Yurdu’nda bir iftar programı düzenlemişti.

Söz konusu programda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş de yer almıştı. Özsoy’un Muhammed Huseyni ile ilişkisi bununla da sınırlı değil. Özsoy ve beraberindeki heyet tartışmaların odağındaki Muhammed Huseyni’yi İstanbul Sultanbeyli’deki karargahında da ziyaret etmişti.


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kyk Şeyh Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan

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