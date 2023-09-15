Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:35

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:36

Atama kararları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nda çok sayıda atama yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Şaban Kondi atanırken, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne de balet Tan Sağtürk getirildi.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine bu görevi vekaleten yürüten Muharrem Kiraz atandı.

7 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATAMASI

Cumhurbaşkanı kararıyla 7 üniversiteye de rektör ataması yapıldı. Buna göre Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Rahmi Er, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Levent Kandiller’in ataması gerçekleşti.

12 TARIM İL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI, 45 YENİ İL TARIM MÜDÜRÜ

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kütahya, Trabzon, Zonguldak, Şanlıurfa, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, İzmir, Aydın, Malatya, Batman, Bolu'nun aralarında bulunduğu 12 ilde İl Tarım ve Orman Müdürleri görevden alınırken 45 yeni ile de yeni İl Tarım ve Orman Müdürü atandı. Yeni il Tarım ve Orman Müdürü atanan iller şöyle;

"Kütahya, Samsun, Osmaniye, Trabzon, Zonguldak, Isparta, Burdur, Mersin, Çanakkale, Şanlıurfa, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Bursa, Afyonkarahisar, İzmir, Kayseri, Aksaray, Aydın, Kars, Malatya, Erzurum, Batman, Bolu, Adana, Ağrı, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Bitlis, Çorum, Denizli, Düzce, Hakkari, Kahramanmaraş, Kırıklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Sakarya, Şırnak, Tunceli, Uşak."

Cumhurbaşkanı kararıyla Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu görevden alındı. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'ne de Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy atandı.