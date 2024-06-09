Restore edilen Taksim Maksemi, 'Cumhuriyet Müzesi' oldu... İmamoğlu: 'İçeriye girdiğinizde hayıflanacaksınız'

Yayınlanma: 09.06.2024 - 00:13

Güncelleme: 09.06.2024 - 00:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Padişah I. Mahmud tarafından 1732-1733 yılları arasında inşa ettirilen Taksim Maksemi’ni restore ederek, müze haline getirdi.

"Cumhuriyet Müzesi"nin açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da katıldı.

"ASLINDA TAKSIM MEYDANI DEĞİL, TAKSİM CUMHURİYET MEYDANI"

Törendeki konuşmasına "İstanbul'un kalbindeyiz" diyerek başlayan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da yaşamak çok kıymetli. Büyük sorumluluk isteyen, çok köklü, çok renkli bir tarihin içinde yaşamak demek aslında. Dolayısıyla bu gururla, bu keyifle buradayız. Taksim'in İstanbul'un kalbi olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Aslında Taksim Meydanı değil, Taksim Cumhuriyet Meydanı. Bir yanıyla da Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin şahitliklerini burada biliriz. Tarihten okuruz. Belki yaşamışızdır" ifadelerini kullandı.

Taksim'de olağanüstü yapılar olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Ama bir yanıyla bazen bizi üzen, yüreğimizi burkan, bazen neşemizi arttıran anıları da bize hissettiren bir meydandayız. Bu yönüyle, bu kadim tarihi bütün boyutlarıyla hissetmeden, bu şehre sahip çıkılmadığını da hepimiz aslında biliriz. Bu yönüyle İmparatorluktan Cumhuriyete uzanan bu tarihin her safhasını değerli buluruz ve bunun bugünkü temsilcileri olarak da insanlarımıza yakışan, sadece şehrimizin insanlarına, milletimize değil bütün insanlığa yakışan güzel bir şekilde onu yaşamak ve yaşatmak en büyük sorumluluğumuz" dedi.

'TAKSİM MEYDANI HEPİMİZ İÇİN BİR GÖZDÜR, VİCDANDIR'

Taksim'in tüm Türkiye için önemli olduğunu belirten İmamoğlu, "86 milyon insanımızın Taksim'e dair duyguları vardır. Taksim Meydanı, hepimiz için bir gözdür, vicdandır. Geçmişte yaşananlardan ders alarak, bugün daha iyisini yapma konusunda bize dersler verir, hayatı hatırlatır. Bazen acıları hatırlatarak bunu yapar. Bazen neşeyi hatırlatarak bunu bize hatırlatır. Bu anlamda Taksim'e yeni bir değer katmanın, insanların buraya gelmesine, tam da Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına yakışan yeni bir buluşma alanını katmanın da gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

'İÇERİ GİRDİĞİNİZDE BURADAN NİYE UZAK TUTULDUK DİYE HAYIFLANACAKSINIZ'

Restorasyonun 2022 yılında başladığını dile getiren Ekrem İmamoğlu, "2022’de başlayan bu restorasyon, aslına uygun bir biçimde yapılması, kaybedildiği düşünülen kat yüksekliğini arttıran ve özellikle altına yapılan dolguların bu anlamda taşınarak, atılarak yeniden mekanın o zengin halinin bu güzel sunuma kavuşması da büyük bir değer. Eminim her biriniz buraya girdiğinde, 'Böylesi bir mekandan niçin uzak tutulduk' ya da 'Bu mekanı, bu şekliyle niye uzun yıllar kullanamadık' diye hayıflanacaksınız. Ama bundan sonra inşallah çok güzel bir dönemi hep birlikte yaşayacağız" dedi.

'İBB MİRAS, İBB’NİN ÇOK ÖZEL MARKALARINDAN BİRİSİ OLDU'

Kendi dönemlerinde oluşturdukları İBB Miras markasının çalışmalarına değinen İmamoğlu, "İBB Miras, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin çok özel markalarından birisi oldu. Artık yüzlerce değil, binlerce diyeceğimiz tarihi alanlara, tarihi anılara, tarihi belgelere, tarihi eserlere sahip çıkan bir sahaya, bir markaya dönüştü. Bu kavramıyla çok önemli. Geliştikçe gelişiyor. Mahir Bey'e, Genel Sekreterimize, bütün arkadaşlarına, her birisine yürekten teşekkür ediyorum İstanbul'a güzel bir marka kazandırmamıza verdikleri emek, katkı ve bilgiden ötürü" ifadelerini kullandı.

'ÖYLE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ Kİ, BİZİ SEYREDERKEN YORULACAKSINIZ'

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Ulu Önder'e ne kadar minnet duysak azdır" diyen İmamoğlu, konuşmasını özetle şu sözlerle tamamladı:

"Ben, Taksim Meydanı'nda ya da bir anıtın önünde bir bayramı kutlarken, hele hele 10 Kasım'da Atamızı anarken, minnetle yad ederken tüylerim diken diken olur. Gözlerim hafif nemlenir. Bu aslında bir gurur ifadesi, aynı zamanda bir hüzün tabii ki Atamızı kaybetmiş olmaktan dolayı. Ama insanlar bazen öyle kalıcı eserler bırakır ki size, ilelebet yaşar. Yaşadıkça da büyür, güzelleşir. Cumhuriyet, tam da öyle bir şey. Cumhuriyeti demokrasiyle, iyilikle, güzellikle, bilimle, sanatla, kültürle, üretimle, sanayiyle, teknolojiyle buluşturdukça, çok daha güzel günlere, nitelikli yaşam alanlarında birlikte ulaşmak dileğiyle. Sizlere çok güzel işler kazandırmak, bizim en büyük emelimizdir. Bu amaç doğrultusunda da öyle çok çalışacağız ki, bizi seyrederken yorulacaksınız."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Müzesi’nin ilk ziyaretçileri oldu. Müze, pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.