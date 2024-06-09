Restore edilen Taksim Maksemi, 'Cumhuriyet Müzesi' oldu... İmamoğlu: 'İçeriye girdiğinizde hayıflanacaksınız'
Taksim Cumhuriyet Müzesi'nin açılışında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Böylesi bir mekandan niçin uzak tutulduk ya da bu mekanı, bu şekliyle niye uzun yıllar kullanamadık diye hayıflanacaksınız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları
Dairesi Başkanlığı, Padişah I. Mahmud tarafından 1732-1733 yılları arasında
inşa ettirilen Taksim Maksemi’ni restore ederek, müze haline getirdi.
"Cumhuriyet Müzesi"nin açılış törenine İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eyüpsultan Belediye
Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da katıldı.
"ASLINDA TAKSIM MEYDANI DEĞİL, TAKSİM CUMHURİYET MEYDANI"
Törendeki konuşmasına "İstanbul'un kalbindeyiz"
diyerek başlayan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da yaşamak çok kıymetli. Büyük
sorumluluk isteyen, çok köklü, çok renkli bir tarihin içinde yaşamak demek
aslında. Dolayısıyla bu gururla, bu keyifle buradayız. Taksim'in İstanbul'un
kalbi olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Aslında Taksim Meydanı değil, Taksim
Cumhuriyet Meydanı. Bir yanıyla da Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin
şahitliklerini burada biliriz. Tarihten okuruz. Belki yaşamışızdır"
ifadelerini kullandı.
Taksim'de olağanüstü yapılar olduğunu söyleyen İmamoğlu,
"Ama bir yanıyla bazen bizi üzen, yüreğimizi burkan, bazen neşemizi
arttıran anıları da bize hissettiren bir meydandayız. Bu yönüyle, bu kadim
tarihi bütün boyutlarıyla hissetmeden, bu şehre sahip çıkılmadığını da hepimiz
aslında biliriz. Bu yönüyle İmparatorluktan Cumhuriyete uzanan bu tarihin her
safhasını değerli buluruz ve bunun bugünkü temsilcileri olarak da insanlarımıza
yakışan, sadece şehrimizin insanlarına, milletimize değil bütün insanlığa
yakışan güzel bir şekilde onu yaşamak ve yaşatmak en büyük sorumluluğumuz"
dedi.
'TAKSİM MEYDANI HEPİMİZ İÇİN BİR GÖZDÜR, VİCDANDIR'
Taksim'in tüm Türkiye için önemli olduğunu belirten
İmamoğlu, "86 milyon insanımızın Taksim'e dair duyguları vardır. Taksim
Meydanı, hepimiz için bir gözdür, vicdandır. Geçmişte yaşananlardan ders
alarak, bugün daha iyisini yapma konusunda bize dersler verir, hayatı hatırlatır.
Bazen acıları hatırlatarak bunu yapar. Bazen neşeyi hatırlatarak bunu bize
hatırlatır. Bu anlamda Taksim'e yeni bir değer katmanın, insanların buraya
gelmesine, tam da Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına yakışan yeni bir buluşma
alanını katmanın da gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
'İÇERİ GİRDİĞİNİZDE BURADAN NİYE UZAK TUTULDUK DİYE
HAYIFLANACAKSINIZ'
Restorasyonun 2022 yılında başladığını dile getiren Ekrem
İmamoğlu, "2022’de başlayan bu restorasyon, aslına uygun bir biçimde
yapılması, kaybedildiği düşünülen kat yüksekliğini arttıran ve özellikle altına
yapılan dolguların bu anlamda taşınarak, atılarak yeniden mekanın o zengin
halinin bu güzel sunuma kavuşması da büyük bir değer. Eminim her biriniz buraya
girdiğinde, 'Böylesi bir mekandan niçin uzak tutulduk' ya da 'Bu mekanı, bu
şekliyle niye uzun yıllar kullanamadık' diye hayıflanacaksınız. Ama bundan
sonra inşallah çok güzel bir dönemi hep birlikte yaşayacağız" dedi.
'İBB MİRAS, İBB’NİN ÇOK ÖZEL MARKALARINDAN BİRİSİ OLDU'
Kendi dönemlerinde oluşturdukları İBB Miras markasının
çalışmalarına değinen İmamoğlu, "İBB Miras, İstanbul Büyükşehir
Belediyemizin çok özel markalarından birisi oldu. Artık yüzlerce değil,
binlerce diyeceğimiz tarihi alanlara, tarihi anılara, tarihi belgelere, tarihi
eserlere sahip çıkan bir sahaya, bir markaya dönüştü. Bu kavramıyla çok önemli.
Geliştikçe gelişiyor. Mahir Bey'e, Genel Sekreterimize, bütün arkadaşlarına,
her birisine yürekten teşekkür ediyorum İstanbul'a güzel bir marka
kazandırmamıza verdikleri emek, katkı ve bilgiden ötürü" ifadelerini
kullandı.
'ÖYLE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ Kİ, BİZİ SEYREDERKEN YORULACAKSINIZ'
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Ulu Önder'e ne kadar minnet duysak azdır" diyen İmamoğlu, konuşmasını özetle şu sözlerle tamamladı:
"Ben, Taksim Meydanı'nda ya da bir anıtın önünde bir
bayramı kutlarken, hele hele 10 Kasım'da Atamızı anarken, minnetle yad ederken
tüylerim diken diken olur. Gözlerim hafif nemlenir. Bu aslında bir gurur
ifadesi, aynı zamanda bir hüzün tabii ki Atamızı kaybetmiş olmaktan dolayı. Ama
insanlar bazen öyle kalıcı eserler bırakır ki size, ilelebet yaşar. Yaşadıkça
da büyür, güzelleşir. Cumhuriyet, tam da öyle bir şey. Cumhuriyeti
demokrasiyle, iyilikle, güzellikle, bilimle, sanatla, kültürle, üretimle,
sanayiyle, teknolojiyle buluşturdukça, çok daha güzel günlere, nitelikli yaşam
alanlarında birlikte ulaşmak dileğiyle. Sizlere çok güzel işler kazandırmak,
bizim en büyük emelimizdir. Bu amaç doğrultusunda da öyle çok çalışacağız ki,
bizi seyrederken yorulacaksınız."
Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Müzesi’nin ilk ziyaretçileri oldu. Müze, pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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