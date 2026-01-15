Resul Emrah Şahan’ın tutukluluk incelemesi avukatları olmadan yapıldı: Tutanağa başka avukatların isimleri yazıldı

'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında da tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluk incelemesi, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce yapıldı.

İnceleme sonucunda, Şahan’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

“TOPLANAMAYAN DELİLLER SUÇ OLMADIĞININ İSPATI”

Resul Emrah Şahan, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutukluluğunun 300’üncü gününü geride bıraktığını belirterek, dosyada delil, suçlama ve iddianame bulunmadığını ifade etti. Şahan, “Tutuksuz yargılama esastır. Toplanamayan deliller, ittifak siyasetimizin suç olmadığının ispatıdır” dedi.

Şahan, tutukluluğun yalnızca kendisini değil, Şişli’yi de etkilediğini belirterek, ilçenin kayyum yönetimiyle cezalandırıldığını savundu ve bir an önce iddianamenin hazırlanmasını talep etti.

Avukatı Hüseyin Ersöz’ün aktardığına göre, 14 Ocak’ta yapılan tutukluluk incelemesi, Şahan’ın kendi avukatları duruşmada bulunmadan gerçekleştirildi. Şahan, cezaevi idaresine sunduğu dilekçeyle incelemeye katılmak istemediğini, yerine müdafilerinin duruşmada hazır bulunacağını bildirdi. Ancak bu kez önceki incelemelerden farklı olarak, Şahan’ın avukatları adliyeye çağrılmadı; İstanbul Barosu’ndan CMK kapsamında avukat görevlendirilmesi yoluna gidildi.

DOSYADA OLMAYAN AVUKATLAR TUTANAĞA GİRDİ

Ersöz, daha çarpıcı bir duruma ise tutukluluğun devamına ilişkin kararlarda dikkat çekti. Buna göre, Resul Emrah Şahan’ın “Utku” isimli bir avukatı bulunmamasına rağmen, kararlarda bu isimle bir müdafiin beyanına yer verildi. Benzer şekilde, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’in de “Tansu” isimli bir müdafii olmadığı, ancak tutanaklarda bu ismin yer aldığı belirtildi.

Ersöz, dosyada fiilen bulunmayan avukatların beyanlarının karara yazılmasını, “hukuki açıklaması olmayan bir durum” olarak değerlendirdi.

KARAR VERİLMEDEN 'İTİRAZ' BEYANI

Ersöz’ün aktardığına göre, İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen CMK avukatı, henüz Sulh Ceza Hakimliği bir karar vermemişken, “tutukluluk halinin devamına ilişkin karara itiraz ediyoruz” şeklinde beyanda bulundu. Bu ifadenin tutanağa hatalı geçirilmiş olabileceği belirtilirken, Ersöz, yaşanan sürecin Sulh Ceza Hakimliklerinde yapılan tutukluluk incelemelerinin şekli bir prosedüre dönüştüğünü gösterdiğini söyledi.

“ETKİLİ BİR HUKUK YOLU OLMAKTAN ÇIKTI”

Ersöz, kamuoyunun gözü önünde yürütülen bir soruşturmada, savunma makamının bu şekilde devre dışı bırakılmasının hukuk güvenliği ve özgürlük hakkı açısından ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Yapılan tutukluluk incelemelerinin, etkili bir hukuk yolu olmaktan çıkarak kapalı devre bir sistem içinde sürdürüldüğünü belirtti.