Reuters'tan 15 Eylül öncesi dikkat çeken 'CHP' analizi: 'Kılıçdaroğlu göreve getirilebilir'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreç uluslararası kamuoyunun gündeminde olmaya devam ediyor.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, son dönemde Türkiye'de yaşananları ve CHP'ye yönelik operasyonları mercek altına alarak kapsamlı bir analiz yayımladı.

Soru-cevap şeklinde hazırlanan analizde, "Türkiye'deki ana muhalefet partisinin son bir yılda yüzlerce üyesi gözaltına alındı ve pazartesi günü mahkemenin partinin son kongresini iptal edip liderini görevden alıp almayacağına karar vereceği kritik bir noktaya ulaşacak" denilirken, "Ankara'daki mahkemenin CHP'nin 2023 kongresini geçersiz kılma kararı partiyi yeniden şekillendirebilir, piyasaları sarsabilir ve hatta 2028'de genel seçimlerin zamanlamasını etkileyebilir" yorumu yapıldı.

"KILIÇDAROĞLU GÖREVE GETİRİLEBİLİR"

CHP'ye yapılan soruşturmalarda partiden aralarında 16 belediye başkanının da yer aldığı 500'den fazla insanın gözaltına alındığını ya da tutuklandığına dikkat çeken Reuters editörleri, "İstanbul'un CHP'li belediye başkanı İmamoğlu, şu ana kadar gözaltıların odağında. Mart ayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanması Türkiye'deki son 10 yıldaki en büyük protestoları tetikledi" yorumunu yaparken, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile parti arasında gerilim yaşandığı da hatırlatıldı.

Pazartesi günü mahkemenin CHP'nin 2023 yılının Kasım ayında yapılan genel kongresinden de benzer bir sonuç çıkabileceği belirtilirken, "Kongre'de Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı seçiminde mağlup olan ve birçok CHP'linin güvenini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel seçilmişti. Mahkeme, kongreyi iptal ederek kayyum atayabilir ya da parti içinde yeni bir seçim olana kadar Kılıçdaroğlu'nu göreve getirebilir" denildi.

Reuters, mahkemenin davayı reddedileceğini ya da 4 Kasım'da duruşması yapılacak olan kongreye ilişkin ayrı bir ceza davasının sonucunu beklemek üzere kararı erteleyebileceğinin de olası senaryolar arasında olduğunu aktardı.

"YATIRIMCILAR, TÜRKİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDECEK"

Reuters, "Bunun sonuçları ne olacak" başlığı altında ise dikkat çekici yorumlara yer verdi.

Haber ajansı, "Yasal saldırıların başlamasından neredeyse bir yıl sonra, CHP anketlerde Erdoğan'ın iktidar partisi AK Parti (AKP) ile başa baş gidiyor ve 2024 yerel seçimlerinde AKP'ye ağır bir darbe vurduğu gücünü koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2028 yılına kadar planlanmıyor, ancak Erdoğan yeniden aday olmak isterse bu tarihten önce yapılması gerekecek ve bunun için önemli bir parlamento desteğine ihtiyacı olacak. Yatırımcılar, NATO üyesi Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip edecek" denildi.

Haberde, soruşturmaların finans piyasalarını sarstığı belirtilirken, ekonomi bakanlığının ve Merkez Bankası'nın attığı adımlarla kademeli olarak sağlanmaya çalışılan güvenin riske atıldığının da altı çizildi.

"BU KADAR YÜKSEK PROFİLLİ SİYASETÇİLERİN..."

Reuters, "Daha önce böyle bir siyasi karışıklık yaşandı mı" başlığı altında ise, "1960-1980 yılları arasında yaşanan üç darbe dışında, bu kadar yüksek profilli siyasi liderlerin, şüphelilerin avukatlarının uydurma olduğunu iddia ettiği ve henüz yayınlanmamış deliller temelinde görevlerinden uzaklaştırıldığı bir örnek yok" ifadesine yer verdi.

Haberde, "2013 yılında Türkiye, hükümet karşıtı Gezi Parkı protestoları nedeniyle binlerce Türk vatandaşını tutukladı. Son yasal girişim, ölçeği daha küçük olsa da, anketlerde yüksek oy oranlarına sahip olan gelecekteki olası bir hükümeti hedef alarak daha da ileri gitti" denildi.

Haberde ayrıca geçmişte HDP ve DEM Parti'den de çok sayıda üyenin tutuklandığı ve düzinelerce belediye başkanının görevden alındığı da hatırlatıldı.