Rezerv alan eyleminde gözaltına alınanlar serbest bırakıldıktan sonra gazetemize konuştu:

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:00

Antakya’da önceki gün Aksaray, Akasya ve Saraykent’te “rezerv alan” uygulamasına karşı çıkan yurttaşlara polis müdahale etmiş ve dört yurttaşı gözaltına almıştı. Yurttaşlardan üçü önceki gece, biri ise dün sabah serbest bırakıldı. Serbest kalan yurttaşlar Cumhuriyet’e konuştu. “Videoda ‘Yapmayın’ diye çığlık atan benim eşim. Yanındakiler çocuklarım. Eşimin ve çocuklarımın yanında darp edildim” diyen Aykut Öztaş, “Hastanede doktorlar ‘Bir yerinizde bir şey var mı?’ dediler. ‘Var’ dediğimizde ise muayene etmeden kâğıt imzaladılar, darp raporu vermediler” ifadelerini kullandı.

Tehdit edildiğini ileri süren Öztaş, “Şikâyette bulunmak istediğimde ‘Devlete başkaldırmanın bedeli ağırdır, biz de o zaman senin hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten şikâyette bulunuruz’ yanıtı aldım. Bizim devletimizle de kolluk kuvvetleri ile de derdimiz yok. Biz evimiz, dükkânımız gasp edilmesin istiyoruz. Ancak hem gasp ediliyoruz hem de darp ediliyoruz. Terörist gibi davranılmasını kabul edemiyoruz” dedi.

‘ZORUMUZA GİTTİ’

Gözaltına alınan diğer yurttaş Mustafa Hortum ise şu iddialarda bulundu: “Yetkililerin bize bilgilendirme yapacağını duyunca alana geldik. Birden bir arbede yaşandı. Ben arbedenin dışındaydım. Sert müdahale sonrası yere düşen ve vurulmaya devam edilen bir arkadaşımız için ‘Amirim artık bırakın, adam ölecek’ dememle sivil ve üniformalı 6-7 polis benim de üstüme çullandı. Askerle polisle derdimiz olmadığından şikâyetçi olmadık. Ancak en ufak kötü niyetimiz ve saygısızlığımız olmadığı halde sırf özel mülkümüzü korumaya çalışırken hem alanda hem de gözaltı sürecinde bize yapılan muamele zorumuza gitti.”