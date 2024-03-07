‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı
Risalei Nur Sözler cemaati, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıkladı.
Cemaatten yapılan açıklamada, “Biz Nur öğrencileri de bu anlamda 31 Mart seçiminde bütün kargaşa ve kötülük komitelerine karşı, vatan ve milletimizin birliği, bütünlüğü ve esenliği için Cumhurbaşkanımıza kuvvet vererek, İslamiyet namına Cumhurbaşkanımızın seçtiği Cumhur İttifakı adaylarını destekleyerek, şer odaklarının karanlık hayallerini Allah’ın iyiliğiyle boşa çıkarmalıyız.” dendi.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Saidi Nursi’nin öğretileri çerçevesinde örgütlenen Risalei Nur Sözler cemaatinden dün Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleyeceğine yönelik açıklama geldi.
DİNSİZLİKLE SUÇLADILAR
Yapılan yazılı açıklamada, “Saidi Nursi, CHP’nin siyaseti dinsizliğe alet ederek, dine ve dindarlara verdiği zarara karşı, siyaseti dine alet ve dost yaparak dindarlara özgürlük hakkı tanıyan ve İslam dünyasının birliğine çalışan Adanan Menderes’in ima, Kuran, vatan ve İslam dünyası hesabına desteklemişti” denildi.
Son dönemde yaşananların İslam ülkelerinin birliğinin gereksinimini ortaya çıkardığının vurgulandığı açıklamada, “Memleketimiz üzerinde büyük oyunlar oynanırken, küçük hesaplar içerisinde olmak ancak aymazlık ifadesidir. Müminler ise uyanık olmalıdır. Bu karar ve irademizi aziz milletimize bildirerek, halkımızın uyanmasına neden olmayı bir borç biliriz” ifadeleri kullanıldı.
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