Rıza Akpolat 'Kurultay hakkında itirafçı ol, Beşiktaş dosyan temizlensin' dediğini iddia etmişti: Özgür Özel'in işaret ettiği o avukat hakkında daha önce suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı!

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davası duruşmasında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 4 Şubat’ta dikkat çeken bir savunma yaptı.

“86 MİLYONUN ÇOCUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Hakkında 415 yıla kadar hapis cezası talep edilen Akpolat, “‘Bana ‘CHP Kurultayı hakkında konuş, itirafçı ol. Beşiktaş dosyasını temizleriz’ denildi. ‘Bak sana mayısa kadar süre’… Ne tesadüf ki mayısta oldu her şey. Ben 86 milyonun çocuğunu düşündüm, sadece kendi çocuklarımı düşünsem iki kelime söyler çıkardım” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL, RIZA AKPOLAT’IN İDDİASINA KONU OLAN İSMİ CANLI YAYINDA İŞARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 5 Şubat’ta katıldığı bir televizyon canlı yayınında gazeteci Enver Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz’ı kast ederek, “O iftiraları atan avukat, Rıza Akpolat'a da gidip, ’Kurultay davasında yalan at ve serbest kal' diyen avukat” şeklinde konuştu.

AVUKAT DİLBAZ İDDİALARI REDDETTİ

İki ismin açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilbaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddia bütünüyle yalandır. Açık söylüyorum: Ben Rıza Akpolat’a böyle bir şey söylemedim; Rıza Akpolat da bugüne kadar böyle bir beyan vermedi. Ben avukatım. Ne gücüm ne yetkim ne de ahlakım böyle bir şeye el verir. Siz hırsızlık iddialarıyla boğuşa boğuşa her işi algı, iftira ve çarpıtmayla yürütmeye alışmışsınız. Benim duruşum ise açık ve nettir: Attığım tweetler ortada. Bu konuda ‘Rıza Akpolat çıkıp açıklama yapmalıdır’ diyen ilk kişi benim.”

İDDİALARA KONU AVUKAT HAKKINDAKİ SUÇ DUYURUSU ORTAYA ÇIKTI!

Avukat Mikayil Dilbaz hakkında, daha önce kendi müvekkili tarafından "ikna suretiyle irtikap” suçlamasıyla bir suç duyurusu yapıldığı ortaya çıktı. Hakkında benzer soruşturma ve davaların da olduğu öne sürülen avukat Dilbaz’ın, hakkında başvuruda bulunan mağdurlara şikayet sonrası peyderpey geri ödeme yaptığı da iddia edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 16 Eylül 2025 tarihinde yapılan suç duyurusunda; uzun yıllar yurt dışında yaşamış bir çiftin, İstanbul Kartal’da satın aldıkları taşınmaz nedeniyle yaşadıkları hukuki ihtilaf gerekçe gösterilerek, kendilerine “kesin kazanılacak dava” vaadinde bulunulduğu belirtildi.

Başvuruda, mağdurların bir yakını aracılığıyla Mikayil Dilbaz ile görüştürüldüğü, yapılan ilk görüşmede “çok acele edilmesi gerektiği”, dava açılır açılmaz karşı tarafın malvarlığına tedbir konulacağı söylendiği kaydedildi. Suç duyurusuna göre; “Tedbir kararı alınabilmesi için” taşınmazın ekspertiz değerinin yüzde 15’i oranında geçici teminat istendi, bu paranın 2-3 gün içinde iade edileceği belirtildi, mağdurlar bu gerekçeyle farklı tarihlerde toplam 3 milyon TL’ye yaklaşan meblağı Dilbaz’a ve ofisinde çalışan kişiler üzerinden aktardı.

“PARALAR YATIRILDI, TEMİNAT YOKTU, DOSYADA İŞLEM YAPILMADI”

Başvuruda, söz konusu paraların yatırılmasına rağmen mahkeme dosyasında herhangi bir teminat kaydı bulunmadığı, ödemelere ilişkin makbuz verilmediği ve süreç ilerledikçe mağdurların oyalandığı öne sürüldü.

Mağdurların, teminatların iadesini talep etmeye başlaması üzerine; mahkemelerin yoğunluğu, banka işlemleri, bayram tatili, ilk duruşmanın beklenmesi gerektiği gibi gerekçelerle sürecin uzatıldığı belirtildi.

Suç duyurusunda, paraların iade edilmemesi üzerine mağdurların 2 Temmuz 2025’te noter aracılığıyla vekâleti azlettiği, ardından savcılığa başvurulduğu bilgisi yer aldı.

SENET, İCRA TAKİBİ VE “PEYDERPEY ÖDEME” İDDİASI

Başvuruda, yoğun baskı sonrası Mikayil Dilbaz’ın mağdurlara toplam 2,4 milyon TL tutarında senet verdiği, bu senetlerden birinin vadesinde ödenmemesi üzerine İstanbul 25. İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlatıldığı kaydedildi.

Savcılığa sunulan hukuki değerlendirmede, eylemlerin TCK 250 kapsamında “ikna suretiyle irtikap”, bu kabul edilmezse “nitelikli dolandırıcılık” suçunu oluşturduğu belirtildi.