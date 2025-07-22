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Rize'de iki gazeteciye gözaltı

Rize'de iki gazeteciye gözaltı

22.07.2025 17:55:00
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Haber Merkezi
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Rize'de iki gazeteciye gözaltı

Rize'de gazeteci Gençağa Karafazlı ve gazeteci Şenol Öksüz, yaptıkları bir haber üzerine gözaltına alındı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Rize'de gazeteci Gençağa Karafazlı ve gazeteci Şenol Öksüz'ün yaptıkları bir haber nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. 

ÇGD'den yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe’nin makam odasını yenileyip kendisine özel tuvalet yaptırdığına dair haber nedeniyle Doğu Karadeniz Şube Başkanımız, gazeteci Gençağa Karafazlı ve gazeteci Şenol Öksüz gözaltına alınarak ifadeye götürülmüşlerdir. 

Kamu çıkarı ve halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecilerden değil kamu kaynaklarını pervasızca kullananlardan hesap sorulmalıdır. İki meslektaşımız bir an önce serbest bırakılmalıdır."

 

İlgili Konular: #Gazeteci #ÇGD

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