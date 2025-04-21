Rize'de kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı
Rize'nin Pazar ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Y.K, tabancayla vurduğu kardeşi D.K'yı yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, Y.K. gözaltına alındı.
Rize'nin Pazar ilçesinde kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Y.K, kardeşi D.K. ile Hamidiye Mahallesi Kaçkar Devlet Hastanesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.K, tabancayla ateş ettiği kardeşini yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Y.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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