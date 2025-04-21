Rize'de kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 17:59

Güncelleme: 21.04.2025 - 17:59

Rize'nin Pazar ilçesinde kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Y.K, kardeşi D.K. ile Hamidiye Mahallesi Kaçkar Devlet Hastanesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.K, tabancayla ateş ettiği kardeşini yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.