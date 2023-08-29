Rota milliyetçi seçmen: İYİ Parti, yerel seçimlerde AKP tabanından oy almayı hedefliyor

Yayınlanma: 29.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2023 - 04:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocatepe’de yaptığı konuşmada partisinin yerel seçimlere ilişkin yol haritasını açıkladı. Akşener konuşmasında sıklıkla milliyetçilik ve Atatürk vurgusu yaptı.

Akşener’in konuşmasına ilişkin Cumhuriyet’e bilgi veren İYİ Parti kurmayları, “Afyonkarahisar buluşmasının çok önemli olduğunu, iki kutlu zaferin yıldönümü olan 26 Ağustos’ta her sene bu buluşmayı gerçekleştirmeyi amaçladıklarını” söyledi.

Kurmaylar, buluşmayı 26 Ağustos 1990 tarihinde Alparslan Türkeş’in desteği ile yapılan ve geleneksel hale gelerek 2015 yılına kadar Kayseri’de yapılan Erciyes Türk Kurultayı’na benzetti. Bu açıdan Akşener’in konuşmasının ve burada yapılan buluşmanın bir “milat” olduğunu söyleyen partililer, “bundan sonra partinin kırmızı çizgisinin milliyetçilik olacağını ve partinin Türkiye’deki milliyetçilerin sesi olacağını” belirtti.

Öte yandan kurmaylar, Akşener’in alanda yanında yer alan isimlerin ülkücü gelenekten gelen Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu olmasına dikkat çekti. Kurmaylar bu kapsamda yerel seçimlerde bölgesel olarak yapılacak işbirliklerinin de “milliyetçi çizgide” şekilleneceğini ifade ediyor. Partinin yerel seçimlerde milliyetçi seçmene sesleneceğini kaydeden kurmaylar, “milliyetçilerin AKP ile CHP arasında sıkışmış olmasından rahatsız olduklarını ve İYİ Parti’nin milliyetçilerin 3. yolu olacağını” öne sürüyor.

Partililer, İYİ Parti’nin AKP seçmeninin oyunu alabilecek tek parti olduğunu da savunuyor. Bu nedenle de partinin yerel seçimlerde AKP’nin milliyetçi tabanından oy koparma iddiasında olduğu belirtiliyor.

