RTÜK Başkanı Şahin'den 'Flash Haber TV' açıklaması: 'Tüm boyutlarıyla yakından takip ediyoruz...'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 16:29

Güncelleme: 12.04.2025 - 16:29

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork’un sahibi olduğu Flash Haber TV'nin adli süreç sonunda TMSF'ye devredildiğini belirterek, RTÜK'ün de süreci yakından takip ettiğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün yayıncı kuruluşların hisse devrini ya da satışını engelleme yetkisinin bulunmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork’un sahibi olduğu iddia edilen ve Flash Haber TV logosuyla yayın yapan kuruluşa ilişkin olarak RTÜK’e yöneltilen asılsız iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur."

"HERHANGİ BİR İZİN VERİLMEDİ"

"Mer’i mevzuata göre RTÜK’ün, yayıncı kuruluşların hisse devrini ya da satışını engelleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu tür işlemlerde, yayıncıların RTÜK’e en geç 30 gün içinde bildirimde bulunması yeterlidir. Bildirim yapıldıktan sonra RTÜK süreçleri başlar. Erkan Kork’un hisse devrine ilişkin bildirimi RTÜK’e ulaştıktan sonra, 'Flash Haber' logolu yayın kuruluşuna dair hiçbir iş veya işlem üst kurul tarafından onaylanmamış, (logo değişikliği, HD yayın talebi, kablo yayın talebi vb) herhangi bir izin verilmemiştir."

"TÜM BOYUTLARIYLA TAKİP EDİYORUZ"

"Yayıncı kuruluşların kendi içindeki ticari faaliyetlerinin RTÜK’ün bilgisi ve onayı dâhilinde gerçekleştiği yönündeki iddialar, hem yasal gerçeklikten uzak hem de kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonudur. Söz konusu yayın kuruluşu, yürütülen adli süreç sonucunda TMSF’ye devredilmiş olup, RTÜK süreci tüm boyutlarıyla yakından takip etmektedir. RTÜK’e yönelik asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan bu girişimlere karşı sessiz kalınmayacak, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz aynı kararlılıkla sürdürülecektir."