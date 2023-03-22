RTÜK 'faturayı' kesti: Halk TV’ye 'Selahattin Demirtaş' cezası

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 14:45

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 14:50

Muhalif kanallara kestiği cezalarla AKP iktidarının 'arka bahçesi' haline gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yine tepki çeken bir karara imza attı.

RTÜK, HALK TV’de Serhan Asker’in programında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Dad kitabının gösterilmesinin ardından kanala ceza verdi.



"KİTAPTAN KORKANLAR ÜLKESİ"

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Demirtaş’ın kitabı gerekçe gösterilerek verilen cezaya dair, “RTÜK, Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabı Dad’ın tanıtıldığı Halk TV’ye suçluyu övmekten yüzde 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi. ‘Bazı kitaplar vardır ki bombadan daha tesirli’ olmaya devam ediyor! Kitaptan korkanlar ülkesi. Terör örgütüne üyelik noldu?” dedi.

RTÜK Üyesi Taşçı’nın RTÜK yönetimi tarafından alınan ceza kararlarına dair açıklamaları şöyle:

SHOW TV’YE CEZA

"RTÜK, sorumluların deprem sonrası istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal’ın sunucusu olduğu Güldür Güldür’e ceza veremeyince programın yayıncısı Show TV’ye bir dizideki kadına şiddetten yüzde 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi. Oysa TRT’de kadına şiddetin alası var…"

"GERÇEĞİ SÖYLEMENİN SUÇ SAYILDIĞI ÜLKE"

"Halk TV’ye Kayda Geçsin programında Turhan Çömez’in İskenderun’da jeneratör çalışmadığı için solunum cihazına bağlı insanların öldüğünü açıklamasının tarafsızlık ilkesine aykırı yayın olduğu gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. Gerçeği söylemenin suç sayıldığı ülke!"

"İKTİDAR BELEDİYESİ ELEŞTİRİLEMEYECEK"

"Orta Sayfa programında dere yatağındaki yapılaşmanın ve yurtdışından aldığı ödeneklere karşın ıslah çalışması yapmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin eleştirilmesini küçük düşürme sayan RTÜK; Fox TV’ye yüzde 3 para cezasını uygun gördü! İktidar belediyesi eleştirilemeyecek…"

"KARŞI OY KULLANDIM"

"Tele 1’e de Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programındaki AKP’nin faşizan bir parti olduğu ifadesi ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirilmesi nedeniyle yüzde 3 para cezası verildi. Kararların tamamına karşı oy kullandım. RTÜK bugünkü toplantında seçim öncesi eleştirel yayın yapan yayıncıları hizaya getirmeyi hedeflediğini aldığı bu kararlarla çok net gösterdi. Ama meydanı boş bırakmayacağız. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı mücadelesini ödünsüz sürdüreceğim…"