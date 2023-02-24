Halk TV ekibine canlı yayında çekiçli saldırı: 'Haber suç, hakaret özgürlük'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

Cumhur İttifakı, afet yönetimindeki eksikleri dile getiren medyayı “Not alıyoruz” diyerek tehdit etti. “İktidarın sopası” eleştirilerinin hedefindeki Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), deprem haberleri nedeniyle

Halk TV, TELE1 ve FOX’a ceza kesti, ekranları karartı. İktidarın hedef gösterdiği medya dün de sokakta saldırıların hedefi oldu.

‘SUSALIM İSTİYORLAR’

Malatya’da enkaz kaldırma çalışmalarını takip eden Halk TV ekibine çekiçle saldırı düzenlendi. Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programına canlı bağlantıyla katılan Ferit Demir, çekiçli saldırgan tarafından tehdit edildi. Canlı yayın esnasında saldırıya tanık olan Arslan, “İhbar ediyorum! Ne adına, kim adına” diye sorarak “Halk TV sussun istiyorlar, Halk TV muhabirleri hiç konuşmasın istiyorlar” dedi.

(Ferit Demir)

‘POLİS İŞLEM YAPMADI’

Demir o anları şöyle anlattı:



“Valiliğin açıklamasını okuyacaktım. Malatya’da 14 bin çadır dağıtıldığını, merkezde 3 bin çadır kurulduğunu, 20 bin vatandaşın barındığını, 45 ayrı noktada yemek dağıtıldığını anlatıyordum. Vatandaş camını indirerek ‘Yalan söylüyorsunuz, devlet burada var’ diye bağırmaya başladı. Çekiç alarak yanımıza geldi. ‘Hepinizi öldürürüm, gebertirim’ diye tehditlerde bulundu. Oradan geçen iki vatandaş, ‘Doğruları anlatıyor’ dedi. Onları da tehdit etti. Sonra iki polis memuru geldi, şikâyetçi olduğumuzu söyledik ama herhangi bir işlem yapmadı. ‘Size vurmadığı için, kafanıza vurmadığı için işlem yapamam’ dediler.”

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, “Saldırı çaresizliğin dışavurumudur” ifadesini kullandı. Saldırıyı değerlendiren hukukçular ve siyasiler ise yurttaşın tahrik edildiğini ve kutuplaştırıcı dilin artırıldığını söyledi.

‘HAKARET ETMEK ÖZGÜRLÜK OLDU’

Hukukçu Ruşen Gültekin, polisin “suçüstü” durumunda işlem yapmamasının da suç olduğunu söyledi. Gültekin, “Acaba bu vatandaşı kim tahrik etti? Haber yapmaya çalışan medya grubuna karşı insanları kim tahrik ediyor? Ayrıca bu saldırı, kamunun haber alma hakkına da müdahaledir. Siyasiler, gazetecileri durdurmak için cezalar veriyor. Siyasi iktidar da kendi hatalarını gizlemek için bu yola başvuruyor. Haber almanın suç, hakaret etmenin özgürlük olduğu bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

(Ruşen Gültekin)



‘İKTİDAR BASKIYI ARTIRDI’

Akademisyen Fatih Yaşlı, “Ferit Demir’e yönelik saldırı girişiminde gördüğümüz hadiselerin nedenini iktidarın dilinde ve yarattığı politik iklimde aramak gerekli” diyerek şunları söyledi: “Muhalif televizyon kanallarına ceza veriliyor. Depremin ilk günlerinde sosyal medya kısıtlandı. İktidar bu süreçte kendi medyası aracılığıyla propagandaya devam etti. Halkın gerçek habere ulaşmasını engellemek adına muhalif basın yayın organları üzerindeki baskısını da artırdı. Buna bir de ‘cezasızlık politikaları’ eklenince ortaya bu tür saldırıları teşvik edici bir tablo çıkıyor.”

(Fatih Yaşlı)



BASIN ÖRGÜTLERİ KINADI



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) çekiçli saldırıyı kınadı, “Olayın sorumlularının araştırılıp cezalandırılmasını bekliyoruz. Siyasetçileri deprem bölgesinde yurttaşların sorunlarını dile getiren gazetecileri hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz” açıklaması yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da “Ferit Demir şikâyetçi olmasına rağmen polis ‘çekiçle vurulmadığı için’ işlem yapmadı. Meslektaşlarımızın güvenliği yetkililerin sorumluluğundadır. Artık medyayı hedef göstermeyin” dedi.

‘DOĞRULARDAN KORKANLAR TİTRİYOR’



Olaya siyasiler de tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Halk TV muhabiri Ferit Demir’e yayın sırasında yönelen çekiçli saldırı girişimini kınıyor, basın mensuplarının konuşabilmelerinin ülkemiz demokrasisi için ne kadar yaşamsal olduğunun öneminin görüldüğü şu günlerde basın ve ifade özgürlüğünün yanında durduğumuzu tekrarlıyoruz” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ferit Demir, depremin ilk gününden itibaren Malatya’da yaşanan felaketi tüm Türkiye’ye duyurmak için gayret gösteriyor. Bu zor şartlarda mesleğini icra ederken saldırı girişimine uğraması asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi üyesi Aysu Bankoğlu da “Doğrulardan korkanların tir tir titrediği bu çürümüşlüğün sonuna geldik. Unutmayın gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” tepkisini gösterdi. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, “Depremin ilk gününden itibaren Malatya’da yaşananları objektif bir şekilde halka aktaran Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir’e dönük saldırı girişimini kınıyorum” dedi.