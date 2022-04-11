RTÜK raporu: 2021'de medya kuruluşlarına 55.8 milyon lira ceza kesildi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 11:18

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 2021 Yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. Buna göre Üst Kurul, medya kuruluşları hakkında bir yıl içinde 1661 ayrı ceza kararı aldı.

Cezaların toplam tutarının 55 milyon 822 bin 366 lira 70 kuruş olduğu görüldü. RTÜK, bu cezalardan toplam 17 milyon 10 bin 985 lira gelir elde etti.

1 YILDA 236 DAVA

Rapora göre; Üst Kurul aleyhine, 2021 yılında toplam 236 dava açıldı. Bu davaların 91 tanesi kurul lehine 11 tanesi ise kurulun aleyhine sonuçlandı. 134 adet dava ise henüz karara bağlanmadı. Davalardan 140’ı verilen idari para cezaları karşısında açıldı. Verilen geçici yayın durdurma cezalarından 35’i mahkemeye taşındı. RTÜK aleyhine açılan davalardan 16 tanesi yayın lisansı iptali kararı, 9 tanesi idari para cezası ve program durdurma yaptırımı ile ilgili oldu.

2017-2021 YILLARI ARASINDA 1566 DAVA

Rapora göre; 2017-2021 yılları arasında Kurum aleyhine 1566 dava açıldı. Bunlardan 853’ü RTÜK aleyhine, 190’ı RTÜK aleyhine sonuçlandı. 233 dava dosyası üzerindeki incelemenin devam ettiği belirtildi.

Raporda, Kurul’un; çeşitli medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile gerçek kişiler ve sosyal medya hesapları hakkında 129 ayrı suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

'RTÜK ÇOCUK DERGİSİ' HAZIRLANIYOR

Raporda, RTÜK’ün çocuklara yönelik yeni bir dergi çıkarmayı planladığı belirtildi. Raporda dergi ile ilgili şu değerlendirmelere yer verildi:

“Üst Kurulun hedef kitlesinin başında gelen çocuklara yönelik proje kapsamında, RTÜK’ün görevini ve toplum için önemini anlatan, medya okuryazarlığı ile ilgili eğitici içerik ve oyunların yer aldığı süreli bir dergi çıkarılması planlanmaktadır. RTÜK Çocuk Dergisi’nin ilk sayısı için, belirlenen konular kapsamında hazırlıklar tamamlanmıştır. Dergide, gerek yayıncılık dünyasına ilişkin kavramlar gerekse çocukların radyo ve televizyon yayınlarından etkilenme durumlarını ortaya koyan çalışma ve araştırmalara yer verilmiştir. Çocukların ilgisini çekecek biçimde RTÜK ve faaliyetlerini tanımaya dönük bilmece-bulmaca, tekerleme, boyama sayfalarının yanı sıra kitap okumayı teşvik etmek amacıyla kitap tanıtım bölümü de hazırlanmıştır. Çocuk Dergisi ile ilgili çalışmalar görsel tasarım aşamasındadır.”