Diyanet şikayet etti, RTÜK ceza yağdırdı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 15:13

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı; Halk TV, KRT ve TELE 1’e para cezası verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÇOCUKLARA KIYMAYIN EFENDİLER"

RTÜK’ün CHP’li üyesi Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

RTÜK, Erzurum'daki Kur'an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1'e % 2 para cezası verdi. Karar, Diyanet İşleri'nin şikayeti üzerine oyçokluğuyla alındı. İstiyorlar ki; hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın.

Ayıp!

Şikayet dilekçesine göre, Kur'an kursunda 7 çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil de haberlerin veriliş biçiminden “incinmiş” Diyanet İşleri Başkanlığı!!!

Şaka gibi… “Çocuklara kıymayın efendiler…”