Karartmalarla geçen bir dönem... RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in yerine Mehmet Daniş seçildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün başkanlık seçimi için toplandı. Ekim 2017’de AKP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçildikten sonra Ocak 2019’dan beri başkan olan Ebubekir Şahin’in yerine Mehmet Daniş seçildi.

Yaklaşık 6 yıldır RTÜK Başkanlığı yapan Şahin, görev süresi boyunca “tarafsızlık” tartışmalarına konu oldu. Şahin’in başkanlık döneminde özellikle eleştirel yayın yapan Halk TV, Tele-1, Sözcü TV ve Now TV gibi kanallara ceza verilirken, iktidara yakın kanallara aynı uygulamaların yapılmaması tepki çekti. En son RTÜK Üyesi Tuncay Keser, bu konuda “Haber ve yorum programlarına, RTÜK’ün 2025 yılında verdiği 52 cezanın 44’ü, eleştirel yayınları ile öne çıkan üç haber kanalına; Sözcü TV, Tele 1 ve Halk TV’ye uygulandı” bilgisini paylaştı. Şahin’in başkanlık döneminde kanallara yapılan uyarılar ve yayınlarla ilgili açıklamalar da dikkat çekti. Örneğin; CHP Genel Başkanı Özgür Özel nisan ayında yurttaşlara boykot çağrısı yaptıktan sonra Şahin “Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır” açıklamasını yaptı.

Şahin son olarak sokak röportajlarıyla ilgili “Üst Kurulumuzun izleme ve değerlendirme uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; 'sokak röportajları' adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile her şeyin kötüye gittiği yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir. Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır” sözleri üzerinden eleştirildi.

KANALLARA KARARTMA CEZASI

Şahin döneminin en çok tepki çeken uygulaması ise, televizyon kanallarına verilen ekran karartma cezaları oldu. Bu kapsamda Sözcü TV’nin 10 gün boyunca, Tele-1’in de beş gün boyunca yayınları durduruldu. Halk TV’ye verilen 10 günlük ekran karartma cezası ise mahkeme tarafından durduruldu.

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş, 22. 23. ve 24. Dönemde AKP Çanakkale milletvekiliği yaptı. Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.