RTÜK üyesi Keser: Açık Radyo’nun internet radyo yayın lisans talebi, oy birliğiyle kabul edildi
Açık Radyo'nun, internet radyo yayın lisans talebi, bugün yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.
RTÜK, Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etmiş ve radyonun karasal yayını 16 Ekim'de kesilmişti.
1995 yılında başlayan yayın hayatı sonlandırılan Açık Radyo, şimdi 'Apaçık Radyo' adıyla internet radyosu olarak geri dönüyor.
RTÜK üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; Açık Radyo’nun internet sitesine lisans verildiğini duyurdu.
Keser, paylaşımında, ''RTÜK tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen ve yayınları durdurulan Açık Radyo internet ortamında döndü. http://apacikradyo.com.tr sitesinin internet radyo yayın lisans talebi, bugün yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi'' ifadelerini kullandı.
Etiketler: #apaçık radyo #Açık Radyo
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