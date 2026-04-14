Rüşvet dediler yasal ceza çıktı... Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen: 'Haksız işgallere müsaade etmeyeceğiz!'

Maltepe Belediyesi, 3 Haziran 2025 tarihinde Altayçeşme Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacı ile ilgili, "belediye arsasının kaçak yapılaşma ile işgal edildiği" gerekçesiyle İşgal Tespit Tutanağı düzenledi. Belediyenin Ecrimisil Komisyonu da bu tutanak ve yapılan incelemelere dayanarak bahse konu işletmeye geride kalan 5 yıllık işgal süreci için, 1.483.942 TL Ecrimisil belirledi ve tebliğ etti.

Devam eden süreçte ise 8 Eylül 2025 tarihinde ilgili işletmeye, "İç İşleri Bakanlığı'nın 29.01.2025 tarih ve 200/4 sayılı Mülkiye Müfettişi raporunda 'Sosyal donatı alanında kalan taşınmazların işgalinin sürekli olamayacağı' belirtildiğinden işgal edilen alanın boşaltılarak teslim edilmesi gerekmektedir" içerikli tahliye talebi gönderildi.

MAHKEME İŞGALCİNİN TALEPLERİNİ REDDETTİ

Ayrıca işletmeci, İstanbul 13. İdare Mahkemesi'ne başvurarak yıkım kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma talep etti. Mahkeme talebi oy birliğiyle reddederken işletmeci bu kez üst mahkemeye başvurarak bu red kararının kaldırılmasını ve tekrar yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep etti. Mahkeme bu kez de 'verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığı' gerekçesiyle her iki talebi de 'oy birliğiyle ve kesin olarak' reddetti.

CEZADAN AYLAR SONRA RÜŞVET İDDİASINDA BULUNDU

Resmi yazışmalar ve komisyon kararlarıyla kayda giren tüm bu süreç için işletme sahibi aylar sonra "17 Ekim 2025 tarihinde belediye yetkilileri tarafından 1,5 Milyon TL rüşvet istendiği" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Rüşvet istendiği iddia edilen tarihin resmi ceza tarihinden yaklaşık 3 ay sonraya tekabül etmesi, iddia edilen rüşvet tutarının cezadan da fazla olması kumpası gözler önüne serdi.

"RÜŞVET İDDİASI YASAL BİR İŞLEMİN ÇARPITILMASIDIR"

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de nisan ayı meclis toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu arazisinin işgalinden dolayı kesilen ecrimisil cezasının rüşvet olarak yansıtıldığını belirten Köymen, “Bahse konu alan, Maltepe Belediye Başkanlığı mülkiyetinde olup, işgalden arındırılması ve kaçak yapılaşmanın ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen standart idari işlemlerden ibarettir. İşgalcinin iftirası, tamamen yasal bir işlemin çarpıtılmasıdır. Şahsın "rüşvet" diyerek adli makamları yanılttığı meblağ, Maltepe Belediyesi’ne ödemekle yükümlü olduğu resmi borcudur” dedi.

“KAMUSAL ALANLARDAKİ HAKSIZ İŞGALLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Kamusal alanlardaki haksız işgalleri ortadan kaldırmaya devam edeceklerini ifade eden Köymen, “Mülkiye müfettişlerinin, Sayıştay denetçilerinin ve bizlerin tespit ettiği geçmiş dönemlerden devraldığımız bazı olumsuzlukları gidermek için çalışıyoruz. Herkes bilsin ki kamusal alanlardaki haksız işgallere de bir takım kişilerin buraları kendisinin gibi kullanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bu halkın hakkını kimseye yedirmemeye kararlıyız. Bu iftiraların sahipleri ve organize kötülüğün paydaşları ile de hukuki mücadelemizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.