Rüşvet iddiaları sonrası istifa eden isimlerin yerine atama... Erdoğan'dan anonsçusuna terfi

23 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Karakurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerinde sahnede ondan önce çıkıp anons yapmasıyla tanındı. Karakurt, Erdoğan’ın mitinglerinde sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlayan isim olarak öne çıkıyordu.

MAHRUKİ’YE ‘TEHDİT’

Karakurt ise 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptal edilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu’na destek veren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’a “Edepsiz” demesiyle gündeme geldi. Karakurt’un ismi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki’nin açıklamalarıyla da gündem olmuştu. Mahruki, dernek başkanlığı görevini yürüttüğü 24 Ekim 2016’da, İstanbul’daki dernek binasının boşaltılmak istenmesinde Karakurt’un AKUT ekibini aradığını söylemişti. Karakurt’un “Genel merkezi de elinizden alacağız” diye tehdit ettiğini öne süren Mahruki, “10 gün sonra bu belge geliyor. Ne düşünmem lazım benim burada? Ne biçim devlet, ne biçim bir hukuk” demişti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Atanan isimlerden Başaran ise, Huber Köşkü daire başkanı olarak görev yapıyordu. Başaran atama kararı sonrası sosyal medya hesabından Erdoğan’a teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeni bir göreve atandık. Bizleri bu göreve layık gördükleri için Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı arz ederim. Türkiye yüzyılını inşa ederken bu kutlu davada nefer olmak, bizim için şereftir” dedi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği “rüşvet” iddiaları sonrası Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevlerinden istifa etmişti. Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan son atamalarla iki ismin istifasıyla boşalan danışmanlık kadroları doldurulmuş oldu.